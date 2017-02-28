Scontri nel derby Virtus-Fortitudo, otto tifosi denunciati

. I 9000 spettatori dell'Unipol Arena sono stati un qualcosa di unico per una partita di A2, seppure una delle più importanti del basket italiano e mondiale. Purtroppo non tutto è andato per il verso giusto. In occasione del match, come evidenziato dalle indagini condotte dalla Digos: prima della partita all'esterno del palazzetto, subito dopo la fine della gara e successivamente nel parcheggio. Per questi ripetuti disordini, sono stati denunciati otto tifosi di Virtus e Fortitudo:in occasione di manifestazioni sportive, lancio di materiale pericoloso, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e di caschi e lesioni personali. Il fascicolo d'indagine è sul tavolo del procuratore aggiunto Valter Giovannini, coordinatore del gruppo "Sicurezza" della Procura. Gli accertamenti vanno avanti per identificare altre persone coinvolte. Il primo scontro, come detto, è avvenuto prima dell'inizio del derby, con i tifosi della Virtus che avrebbero cominciato ad inveire contro quelli della Fortitudo assiepati nel parcheggio.solo l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che le due tifoserie potessero venire a contatto. Un tifoso come riportato da "La Repubblica", avrebbe quindi insultato gli agenti e incitato il gruppo: riconosciuto e denunciato, è risultato essere la stessa persona che alcuni giorni dopo ha presentato denuncia ai CarabinieriSulla denuncia è aperto un fascicolo contro ignoti. La polizia ha avuto il suo bel da fare per evitare che le due tifoserie venissero a contatto anche all'interno dell'Unipol Arena e successivamente nel parcheggio, verso le 23:30,Incidenti evitati anche in questo caso.