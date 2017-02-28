Cleveland ok contro Milwaukee (102-95). Curry disastro da tre (0/11!) ma i Warriors espugnano Philadelphia

, specialmente dopo il ko interno contro i Chicago Bulls che rischiava di lasciare qualche strascico nei campioni in carica. Il pubblico della Quicken Loans Arena non era affatto disposto ad assistere ad un'altra prova incolore dei suoi beniamini, e men che meno ad una sconfitta.(che ufficializzano l'arrivo di Deron Williams): coach Lue ritrova LeBron James e di conseguenza anche la vittoria (102-95). Il "re" di Cleveland infila una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi: va vicino al "double double" anche Irving, che totalizza 25 punti e 9 assist.in fase realizzativa: ci ha provato Brogdon dalla panchina (20 punti) ad impensierire la difesa dei Cavaliers, tanto che all'intervallo in vantaggio ci va Milwaukee (52-50)., e la QLA già rivede i fantasmi della scorsa partita con i Bulls. Ma quando LeBron decide di accelerare, sono dolori per tutti: Cleveland torna in testa e piazza un break di 11-0 che spezza le gambe agli uomini di coach Jason Kidd. A Philadelphia si è vista una cosa più unica che rara:Nonostante questo, i Warriors sono riusciti comunque ad espugnare il Wells Fargo Center (108-119). Phila, oltre al prevedibile ko, deve fare i conti con l'ennesimo lungo stop di uno dei suoi giocatori migliori:per un problema al ginocchio sinistro. Tornando alla partita, i 76ers si affidano al sempre ottimo Saric per restare aggrappati a Golden State. Ma Kevin Durant (27 punti) non è d'accordo, e la sua tripla a 3'40'' dalla sirena spedisce i padroni di casa a -14. Ottimo momento di forma quello di DeMar DeRozan:. Indiana sorprende Houston: davanti al proprio pubblico, i Rockets cedono 108-117. Inutili le prestazioni di Harden (25punti e 12 assist) e Williams (28).