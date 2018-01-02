Home LegaBasket Serie A, 13° turno: derby Brescia-Cremona, insidie per Milano, Venezia e Avellino

Serie A, 13° turno: derby Brescia-Cremona, insidie per Milano, Venezia e Avellino

di Redazione 02/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Riprende questa sera il tredicesimo turno del campionato di Serie A di basket maschile, che ha già visto le vittorie casalinghe di Trento e Reggio Emilia a spese della Fiat Torino e della Pallacanestro Cantù. Alle 19 è in programma la sfida tra la capolista Brescia e la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti, mentre tutte le altre gare si disputeranno alle ore 20:45. Come detto, ad aprire le danze sarà il derby lombardo tra la Leonessa e la Vanoli. Gli uomini di Diana mantengono ancora il primo posto solitario in classifica, forti delle 10 vittorie conquistate nei 12 match disputati. Anche al Forum di Assago i biancoblu hanno mostrato grinta da vendere, cedendo solo nel finale all'Olimpia Milano e sfiorando per diversi minuti la possibilità di uno splendido "blitz". Tuttavia, la sconfitta ha fatto sì che il divario con le inseguitrici si accorciasse (da 4 a 2 soli punti): ecco perchè la Germani vuole sfruttare a pieno il fattore campo per continuare a guardare tutti dall'alto in basso. Intervistato dal "Giornale di Brescia", coach Diana è convinto che il ko di Milano abbia aumentato la convinzione dei propri ragazzi: "La sconfitta del Forum ci lascia la consapevolezza dei nostri mezzi e ci fa capire che abbiamo ancora dei margini di miglioramento - ha detto Diana - questo ci da' grande voglia di riscatto e il desiderio di approcciare la partita con Cremona nel migliore dei modi". Le altre squadre, su tutte Milano e Avellino, sperano in un altro passo falso della capolista. Ma prima c'è bisogno di svolgere a pieno il proprio compito, e gli impegni non sono affatto semplici: gli irpini sono attesi dalla durissima trasferta di Sassari, mentre l'EA7 andrà a far visita sul sempre insidioso parquet di Pesaro. Al PalaFantozzi, invece, la Betaland Capo d'Orlando proverà a fermare la rincorsa della Reyer Venezia, mentre la Virtus Bologna se la vedrà in casa contro la The Flexx Pistoia. Chiude il quadro il match del PalaPentassuglia tra l'Happy Casa Brindisi e l'Openjobmetis Varese.