Il Fenerbahce di Melli e Datome chiude la stagione con un successo in cassa del Besiktas

Il Fenerbahce di Melli e Datome chiude la stagione con un successo in cassa del Besiktas

di Redazione 02/01/2018

Il Fenerbahce di Obradovic chiude il 2017 con un successo importante sul parquet del Besiktas, Melli cattura ben 12 rimbalzi. Si chiude con un successo il 2017 del Fenerbahce di Gigi Datome e Nicolò Melli, che ha sbancato il parquet del Besiktas vincendo per 76-71. Melli è partito nel quintetto titolare dimostrandosi subito in giornata, servendo alcuni assist preziosi per i canestri dei compagni. Melli è stato anche autore di una giocata prodigiosa, con rimbalzo offensivo e assist a Guduric, che ha messo a segno la bomba del 13-6 per gli ospiti. Il primo quarto ha visto il Fenerbahce nettamente avanti per 21-10 e nel secondo quarto le cose non sono cambiate granchè. Jan Vesely sale in cattedra e trascina il Fene fino al 45-30 con il quale si è chiuso il primo tempo. Gigi Datome parte titolare nella ripresa mettendo subito a segno un tiro libero assegnato per un fallo tecnico fischiato al Besiktas. Il giocatore sardo andava ancora a segno da due e poi da tre. Poi il parziale risveglio dei padroni di casa che trovano i canestri di Augusto Lima e le bombe di Ryan Boatright che consentono al Besiktas di avvicinarsi fino al -11, risvegliando dal torpore i tifosi locali, anche se alla fine del periodo, il vantaggio degli ospiti rimaneva sostanzialmente immutato sul 51-65 per il Fenerbahçe. Il Besiktas tenta l’assalto finale, toccando il -10 in apertura di ripresa (55-65), ma Jan Vesely a cronometro fermo e Sinan Guler da tre, ricacciavano indietro le velleità di rimonta dei padroni di casa. Nicolò Melli commetteva il suo quattro falli ma rimaneva in campo mettendo a segno un bel 2+1. Il risveglio del Besiktas risultava tardivo. Alla fine gli ospiti esultano vincendo per 76-71 con 15 punti di Vesely e Guduric mentre per Melli all'attivo 4 punti e 12 rimbalzi.