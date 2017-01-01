Serie A, 14esima giornata: alle 18:15 Venezia-Sassari, stasera Caserta-Avellino
01/01/2017
Sono due gli anticipi che aprono la quattordicesima giornata del campionato di Serie A di basket maschile. Alle 18:15 la Reyer Venezia ospita al PalaTaliercio la Dinamo Sassari, mentre stasera (ore 20:45) è in programma il derby campano tra la Pasta Reggia Caserta e la Sidigas Avellino. E' proprio il team di coach De Raffaele quello che sembra avere una marcia in più in questo momento. Venezia è in uno splendido stato di forma, e vuole proseguire nella marcia che le sta assegnando sempre più il titolo di "anti-Olimpia". Anche perchè Milano è incappata in un dicembre davvero nero: oltre alle batoste rimediate in Eurolega (otto sconfitte consecutive), gli uomini di Repesa hanno dovuto gettare la spugna anche in due match "dentro i confini", ovvero nelle trasferte di Avellino e guarda caso proprio Venezia. Ecco perchè la Reyer può legittimamente aspirare al vertice, che dista ormai soltanto due punti: per farlo però gli uomini di De Raffaele dovranno avere la meglio su una Dinamo Sassari rinfrancata dall'ultimo roboante successo casalingo contro la Fiat Torino. Non a caso il coach veneziano ha messo in guardia i suoi, ricordando che Sassari "è una squadra dall'alto potenziale. Dovremo stare attenti". Il derby serale tra Caserta e Avellino è una sfida certamente da non perdere. Le due squadre ci arrivano con umori diametralmente opposti: nell'ultimo turno di campionato, la Pasta Reggia è stata travolta 100-72 dall'Enel Brindisi di Meo Sacchetti mentre gli irpini hanno sconfitto nettamente la Betaland Capo d'Orlando (94-65). Ecco perchè forse i favori del pronostico pendono leggermente per gli ospiti, ma il calore del PalaMaggiò può dare ai padroni di casa la spinta decisiva per conquistare un successo che garantirebbe un posto nelle Final Eight. Domani tutte le altre partite: Milano riceve Pesaro e deve vincere per scacciare la crisi. Sfida da cardiopalma quella tra la Vanoli Cremona e la Openjobmetis Varese: per i padroni di casa è quasi una gara da ultima spiaggia.
