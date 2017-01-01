Serie A, 14esima giornata: alle 18:15 Venezia-Sassari, stasera Caserta-Avellino

Sono due gli anticipi che aprono la quattordicesima giornata del campionato di Serie A di basket maschile., mentre stasera (ore 20:45) è in programma il derby campano tra la Pasta Reggia Caserta e la Sidigas Avellino. E' proprio il team di coach De Raffaele quello che sembra avere una marcia in più in questo momento. Venezia è in uno splendido stato di forma, eAnche perchè Milano è incappata in un dicembre davvero nero: oltre alle batoste rimediate in Eurolega (otto sconfitte consecutive), gli uomini di Repesa hanno dovuto gettare la spugna anche in due match "dentro i confini", ovvero nelle trasferte di Avellino e guarda caso proprio Venezia., che dista ormai soltanto due punti: per farlo però gli uomini di De Raffaele dovranno avere la meglio su una Dinamo Sassari rinfrancata dall'ultimo roboante successo casalingo contro la Fiat Torino. Non a caso il coach veneziano ha messo in guardia i suoi, ricordando che Sassari "è una squadra dall'alto potenziale. Dovremo stare attenti".Le due squadre ci arrivano con umori diametralmente opposti: nell'ultimo turno di campionato, la Pasta Reggia è stata travolta 100-72 dall'Enel Brindisi di Meo Sacchetti mentre gli irpini hanno sconfitto nettamente la Betaland Capo d'Orlando (94-65). Ecco perchè forse i favori del pronostico pendono leggermente per gli ospiti,per conquistare un successo che garantirebbe un posto nelle Final Eight. Domani tutte le altre partite:Sfida da cardiopalma quella tra la Vanoli Cremona e la Openjobmetis Varese: per i padroni di casa è quasi una gara da ultima spiaggia.