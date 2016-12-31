Caricamento...

Cantù ingaggia l'ala forte slovena, Uros Slokar

31/12/2016

Ecco un profilo di Uros Slokar, la nuova ala forte ingaggiata dalla Pallacanestro Cantù, che l'anno scorso giocò a Caserta.

Uros Slokar è un nuovo giocatore della Pallacanestro Cantù. Si tratta di un'ala forte, alta 210 centrimetri, di nazionalità slovena, classe '83, nato a Ljubljana. Giocatore esperto, vanta anche un passato nella serie A1 nelle file della Benetton Treviso, dove ha fatto il debuto in Eurolega, vincendo anche una Coppa Italia. Nel gennaio del 2005, l'esperienza alla Snaidero Udine prima di approdare in Nba, nelle file dei Toronto Raptors. Nell’estate del 2007, Uros Slokar, fa ritorno nel Vecchio Continenete ingaggiato dalla formazione russa del Triumph Lyubertsy, con la quale ha preso parte all’Uleb Cup con 7,3 punti e 4,5 rimbalzi di media partita. Poi il ritorno in Italia, nelle file del GMAC Bologna. Nel 2009 il ritorno in patria nelle file dell’Olimpjia Ljubljana, giocando nuovamente l’Eurolega con 6,2 punti e 3,2 rimbalzi di media a partita. Poi ancora Italia alla Mens Sana Siena, dove rimarrà solo per una stagione. Nel 2010/2011 lo sloveno si regalerà anche una esperienza nelle file dell’Assignia Manresa, poi ancora un'altra esperienza italiana alla Virtus Roma, dove ha fatto registrare 8,9 punti e 5,7 rimbalzi di media a sfida. Un autentico nomade del basket che poi fa ritorno nella Liga Acb nel 2012 nelle file dell'Herbalife Gran Canaria, Slokar si è fermato per un infortunio ed è tornato in campo nel 2013/2014 in Germania, con l'Alba Berlino, prima di trasferirsi a dicembre nell'Estudiantes Madrid. A febbraio di quest'anno, il ritorno in Italia, ancora una volta, nelle file di Caserta, dove darà il suo apporto per la conquista della salvezza. Per tanti anni, Uros Slokar ha vestito anche la maglia della nazionale, partecipando a 6 campionati Europei e tre mondiali. Il giocatore si aggregherà immediatamente alla squadra per dare il proprio contributo e la propria esperienza internazionale.
