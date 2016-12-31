Cantù ingaggia l'ala forte slovena, Uros Slokar

Ecco un profilo di Uros Slokar, la nuova ala forte ingaggiata dalla Pallacanestro Cantù, che l'anno scorso giocò a Caserta.

è un nuovo giocatore della. Si tratta di un'ala forte, alta 210 centrimetri, di nazionalità slovena, classe '83, nato a. Giocatore esperto, vanta anche un passato nella serie A1 nelle file della, dove ha fatto il debuto in Eurolega, vincendo anche una Coppa Italia. Nel gennaio del 2005, l'esperienza allaprima di approdare in Nba, nelle file dei. Nell’estate del 2007, Uros Slokar, fa ritorno nel Vecchio Continenete ingaggiato dalla formazione russa delcon la quale ha preso parte all’Uleb Cup con 7,3 punti e 4,5 rimbalzi di media partita. Poi il ritorno in Italia, nelle file delNel 2009 il ritorno in patria nelle file dell’giocando nuovamente l’Eurolega con 6,2 punti e 3,2 rimbalzi di media a partita. Poi ancora Italia alladove rimarrà solo per una stagione. Nel 2010/2011 lo sloveno si regalerà anche una esperienza nelle file dell, poi ancora un'altra esperienza italiana alla, dove ha fatto registrare 8,9 punti e 5,7 rimbalzi di media a sfida. Un autentico nomade del basket che poi fa ritorno nella Liga Acb nel 2012 nelle file dell', Slokar si è fermato per un infortunio ed è tornato in campo nel 2013/2014 in Germania, con l', prima di trasferirsi a dicembre nellA febbraio di quest'anno, il ritorno in Italia, ancora una volta, nelle file didove darà il suo apporto per la conquista della salvezza. Per tanti anni, Uros Slokar ha vestito anche la maglia della nazionale, partecipando a 6 campionati Europei e tre mondiali. Il giocatore si aggregherà immediatamente alla squadra per dare il proprio contributo e la propria esperienza internazionale.