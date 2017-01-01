NBA, Harden nella storia. OKC batte i Clippers, Westbrook decisivo

Ovvero che tra i tanti protagonisti straordinari che militano nel massimo campionato professionistico statunitense, ce ne sono un paio che stanno davvero facendo sognare i propri tifosi con prestazioni al limite dell'umana immaginazione.. Ieri il "Barba" ha fatto qualcosa di fantascientifico:Uno score che lo fa diventare il primo giocatore della storia a sforare quota 50 punti, 15 assist e 15 rimbalzi. James Harden è pertanto entrato nella leggenda. Coach D'Antoni non può che essere felice, anche perchè i suoi Rockets continuano la loro marcia e si attestano sempre più come. Ieri la super prestazione di Harden ha permesso ai locali di avere la meglio su New York, che pure ha risposto colpo su colpo a Houston rimanendo in partita fino alle battute finali., e nel primo quarto Carmelo Anthony ha dovuto abbandonare la contesa per un infortunio al ginocchio destro. Jennings ha fatto il possibile (32 punti) ma ieri serviva appunto l'impossibile per arginare l'uragano Harden:, con il pubblico del Toyota Center letteralmente in visibilio per il "Barba". La tripla doppia realizzata da un altro fenomeno comeè senza dubbio meno 'appariscente' di quella di Harden, ma senza dubbio è anch'essa decisiva per i Thunder, che regolano i Clippers 114-88., giunti ormai alla sesta sconfitta consecutiva. La squadra che brillava nella prima parte di campionato sembra ormai un lontano ricordo: Doc Rivers dovrà trovare una soluzione per far uscire i suoi giocatori da questo blackout., che espugnano il parquet degli Hornets (109-121), alla quarta gara consecutiva senza Marco Belinelli. Privi di Kyrie Irving, Cleveland si affida a LeBron James, che risponde alla grande: 32 punti, 9 assist e 6 rimbalzi.