Golden State, che lezione ai Clippers: 144-98, 43 punti per Steph Curry

In molti, nel presentare questa sfida, la definivano come possibilmente equilibrata,contro una compagine di buon livello come quella dei Clippers. Ma i losangelini hanno confermato un'ennesima volta come la brillante squadra ammirata nella prima parte di stagione sia ormai solo un lontano ricordo., per poi essere travolti dalla furia dei Warriors. In particolare, il protagonista assoluto del match è - manco a dirlo - Steph Curry:, che regala al suo pubblico una prestazione da vero MVP. Il punteggio è schiacciante, umiliante: 144-98 per i padroni di casa,. La forza indiscussa dei Warriors e l'assenza prolungata di Chris Paul non può essere l'unica giustificazione per una batosta di tali proporzioni.da convincere coach Kerr a far riposare man mano tutti i suoi uomini migliori: rientrano progressivamente in panchina prima Kevin Durant, poi tutti gli altri titolari. Doc Rivers non può far altro che incassare la pesantissima sconfitta, la quarta nelle ultime 5 gare. Thomas show a Milwaukee: il top player dei Boston Celtics mette dentro 37 punti (oltre a 8 assist)(108-112). Un altro ko per Milwaukee, non in splendida forma in questo periodo a causa anche di un Antetokounmpo non al massimo del suo rendimento. Nessuno immaginava che la miglior difesa dell'NBA potesse andare così tanto in difficoltà contro i Grizzlies:grazie anche alle ottime prove di Randolph (28 punti) e Conley (23). Successi casalinghi per Miami e Minnesota, rispettivamente contro Detroit e Brooklyn: per Minnie da segnalare i 37 punti, 13 rimbalzi e 4 stoppate del sempre eccellente Towns.