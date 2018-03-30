Home LegaBasket Serie A, 24° turno: Pesaro a Varese senza il nuovo arrivato Braun

Serie A, 24° turno: Pesaro a Varese senza il nuovo arrivato Braun

di Redazione 30/03/2018

Il 24esimo turno del campionato di Serie A di basket maschile si disputerà quasi interamente nella giornata di domani, ad eccezione del big match tra la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino, in programma domenica sera alle ore 20:45. In fondo alla classifica, la Vuelle Pesaro e la Betaland Capo d'Orlando cercano di conquistare i punti decisivi per raggiungere la tanto agognata permanenza nella massima serie. Entrambi i team sono all'ultimo posto della graduatoria, con soli 10 punti, e l'impressione è che il testa a testa andrà avanti fino all'ultima giornata. Negli ultimi giorni sia l'Orlandina che la Consultinvest hanno cercato di dare delle scosse all'ambiente. Il team siciliano ha rinforzato il roster a disposizione di coach Di Carlo con l'arrivo di nuovi giocatori, mentre il club pesarese ha deciso di sollevare dall'incarico coach Spiro Leka, affidando la panchina al vice Massimo Galli. In questa giornata sono previsti impegni esterni per entrambi i team: la Vuelle andrà a far visita alla Openjobmetis Varese, mentre Capo d'Orlando se la vedrà sul parquet della Dolomiti Trento. Uno degli ultimi arrivati in casa Betaland, Adam Smith, cerca di infondere l'entusiasmo giusto per centrare l'impresa. La guardia-play statunitense ha esordito come rookie a Roseto, e dice di aver ritrovato lo stesso ambiente: "La città di Roseto era simile a Capo d’Orlando e mi ci sono trovato veramente molto bene - ha detto Smith a "Tuttobasket" - Gli italiani hanno reso il mio adattamento molto più facile, i tifosi hanno quasi la stessa passione dei giocatori, è una cosa molto bella". Pesaro, invece, non potrà schierare l'ultimo arrivato, Taylor Braun, nella sfida di domani contro Varese (palla a due ore 20:30). Lo ha riferito il direttore sportivo della Vuelle, Stefano Cioppi. "Abbiamo avuto un problema con i voli intercontinentali - ha detto il ds al Resto del Carlino - non facciamo in tempo a tesserarlo per sabato, lo avremo a disposizione contro Pistoia".