Sidigas Avellino batte l'Utena in casa e conquista la semifinale di Eurocup

di Redazione 29/03/2018

Successo largo per la Sidigas Avellino che nel match di ritorno di Eurocup elimina l'Utena e conquista la semifinale. La Sidigas Avellino torna al successo in casa al PalaDelMauro contro l'Utena, conquistando l'accesso alla semifinale Fiba Europe Cup. Gli irpini hanno conquistato il prestigioso traguardo sconfiggendo l'Utena per 85-68. Squadra concreta ed efficace quella di Sacripanti con un avversario pasticcione e inconcludente. I biancoverdi hanno tirato con percentuali dal campo davvero positive per i ragazzi di Pino Sacripanti che mandano in archivio il match con il 64 % da due ed il 35 % dall’arco, dimostrandosi superiore anche a livello di rimbalzo contenendo le palle perse. Sugli scudi la prestazione di Lollo D’Ercole autore di 17 punti, 5/7 da tre e 16 di valutazione, bene anche Jason Rich(14+2+1). Fra i lituani il migliore Korniienko autore di 18 punti con 5 rimbalzi. Lollo D’Ercole a fine partita: “Volevamo dare una reazione dopo le ultime partite non così positive. Con Milano potevamo fare di più ed oggi volevamo una scossa. La FIBA Cup è un obiettivo importante che possiamo portare a casa. Serata positiva per me e per la squadra che ci può dare molta fiducia. Ora abbiamo Venezia: dobbiamo andare convinti perché può essere una gara che ci fa svoltare la stagione.” Il tecnico dei lituani, Urbonas, a fine match ha riconosciuto la superiorità degli irpini: “Congratulazioni alla Sidigas Avellino; la partita si è conclusa nel primo tempo dopo il parziale di 31-8. Fesenko non è stato facile da stoppare per prima cosa ed ha fatto il vuole nel pitturato; Fitipaldo e Rich sono giocatori che hanno grande esperienza e l’hanno dimostrato. Non è facile giocare fuori e soprattutto in un campo così caldo.”