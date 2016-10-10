Serie A, 2a giornata: comandano Venezia e Milano, prime gioie per Brescia, Torino e Varese

La seconda giornata del campionato di Serie A di basket ci dice che non c'è ancora un team capace di dominare la scena. Certo,: stiamo parlando della superfavorita Olimpia Milano e della Reyer Venezia, appaiate in testa con 4 punti. A seguire, tutte le altre squadre vittoriose nella prima giornata sono cadute:, Caserta ha perso malamente a Varese e Pesaro è uscita sconfitta dal PalaAlpitour di Torino. Dopo l'anticipo di sabato sera, con il riscatto di Reggio Emilia (battuta la Dinamo Sassari 86-80), la domenica l'hanno aperta i campioni in carica dell'Olimpia,I campani hanno creato diversi problemi ai padroni di casa nella fase centrale del match, ma nel secondo tempo Milano si ricompone e prende il largo, toccando il massimo vantaggio (+16) all'inizio degli ultimi 10'. Avellino non ci sta, lotta tenacemente e rientra in partita,: Milano, trascinata da McLean, chiude i conti. Venezia, dicevamo. La Reyer, zitta zitta, si sbarazza anche della Betaland Capo d'Orlando (84-69), che pure si era fatta apprezzare nell'esordio casalingo contro gli uomini di coach Repesa. E infatti, arrivando all'intervallo con una sola lunghezza di ritardo. Nella ripresa, però, non c'è partita: la Reyer accelera e alla fine del terzo quarto è già sul +13. Vittoria e primato in coabitazione con l'Olimpia. Dopo 28 anni, la Germani Brescia torna a gioire in Serie A. E lo fa nel modo più bello,: il 76-56 è frutto delle grandi prove di Moore (22 punti) e Landry (17). Prima soddisfazione stagionale anche per la Fiat Torino, che al PalaAlpitour regola la Consultinvest Pesaro (83-79). Crollano Cremona e Caserta,. Nel posticipo, bella vittoria di Pistoia contro l'Enel Brindisi di Meo Sacchetti: 89-81 il punteggio finale, con la The Flexx brava a recuperare lo svantaggio accumulato nel primo tempo e a trovare le forze, con un Hawkins ispiratissimo.