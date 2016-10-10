NBA, preseason: D'Angelo Russell trascina i Lakers, Houston batte New Orleans

Solo due le gare di preseason NBA disputate questa notte. I baby Lakers continuano a stupire: dopo aver perso di misura la prima gara contro Denver,, stavolta sconfitti 124-115. I Lakers conquistano così la loro seconda vittoria in questo precampionato, e continuano a mandare segnali positivi ai tifosi ed in particolare al coach Luke Walton., che ha messo a segno ben 33 punti e ha creato numerosi problemi alla retroguardia di Denver. La gara è stata piuttosto equilibrata fino all'ultimo quarto,un match che può dare rinnovata convinzione nei propri mezzi ai ragazzi terribili di Walton. Ottima anche la performance di Lou Williams, autore di 25 punti, ma indubbiamente la star di questa preseason dei Lakers è D'Angelo Russell. Guardando in casa 'nostra, va sottolineata: 19 punti per lui. Il miglior marcatore di Denver è però, che ai 21 punti complessivi ha unito anche 16 rimbalzi. Nell'altra sfida,La gara si è disputata in Cina, e ha regalato molte emozioni al pubblico asiatico accorso a vedere le gesta degli atleti NBA. Il 'man of the match'?. Il "Barba" ha totalizzato 26 punti, 15 assist e 7 rimbalzi: una forza della natura. Bene anche Gordon (24 punti) e Anderson (21 punti). I Pelicans possono consolarsi con le belle prove di Moore (25 punti) e Davis (23)."Per quanto riguarda le trattative con i giocatori,". Lo ha detto il numero 1 dell'NBA,"C'è un grande spirito di cooperazione tra le due parti e un desiderio di andare avanti - ha aggiunto Silver -e sentono la pressione di trovare presto un accordo".