Home LegaBasket Serie A1, 13^giornata: Brescia va ko in casa e viene raggiunta in testa da Milano e Avellino

Serie A1, 13^giornata: Brescia va ko in casa e viene raggiunta in testa da Milano e Avellino

di Redazione 03/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il tredicesimo turno di serie A1, fa registrare l'aggancio in testa di Avellino e Milano a Brescia, sconfitta in casa da Cremona. Il tredicesimo turno di serie A1 apre il 2018 con il botto. La capolista Brescia viene sconfitta in casa dalla Vanoli Cremona e perde il primato in solitudine. La squadra di Meo Sacchetti si è imposta sul campo della capolista vincendo per 80-67. Con questo successo aumentano le possibilità della squadre cremonese di poter accedere alla final eight di Coppa Italia. Un successo maturato nella seconda parte del match, dopo che le prime due frazioni si erano chiuse in sostanziale parità. Bene Johnson Odom (autore di 23 punti) tra gli ospiti, mentre Landry è il top scorer del match con 24 punti. Brescia viene raggiunta in vetta dall'Olimpia Milano che, secondo pronostico, si è imposta sul parquet di Pesaro con il punteggio di 78-64. I migliori realizzatori per le Scarpette Rosse sono Jerrells con 16 punti e Tarczewski con 14. Top scorer del match, il pesarese Omogbo con 18 punti. Vince anche la Sidigas Avellino che si impone al Palaserradimigni di Sassari con il punteggio di 95-88 maturato dopo un tempo supplementare, in una sfida al cardiopalma. Largo successo di Venezia che si impone in trasferta contro una Capo d'Orlando ormai in caduta libera. Il risultato finale recita 91-59, un punteggio che testimonia la nettissima superiorità dei lagunari. Per i veneziani sono 20 i punti di Peric e 19 di Orelik. Successo interno per la Virtus Bologna che batte in casa Pistoia per 75-67, mentre a Brindisi serve un tempo supplementare per avere ragione dei rivali di Varese con il punteggio di 95-90 (Okoye 29 punti). Ecco i risultati e la classifica dopo il tredicesimo turno di serie A1: TRENTO-TORINO 79-67 REGGIO EMILIA-CANTU' 86-80 BRESCIA-CREMONA 67-80 SASSARI-AVELLINO 88-95 DTS CAPO D'ORLANDO-VENEZIA 59-91 BOLOGNA-PISTOIA 75-67 PESARO-MILANO 64-78 BRINDISI-VARESE 95-90 DTS Classifica: Brescia, Milano e Avellino 20 pt, Venezia 18, Torino 16, Trento, Bologna e Sassari 14, Cantù e Cremona 12, Capo d'Orlando, Reggio Emilia 10, Varese, Pistoia 8, Pesaro e Brindisi 6.