Serie A1, gli anticipi laureano la Sidigas Avellino campione d'inverno: Bologna si aggiudica il derby

di Redazione 14/01/2018

Successi per Sidigas Avellino, Virtus Bologna e Pesaro nei tre anticipi del sabato dell'ultima giornata del girone di andata di Serie A1. I tre anticipi di serie A1 hanno decretato il primo posto della Sidigas Avellino che si laurea campione d'inverno, superando Trento a domicilio per 94-83. Successo pesante anche per Pesaro che supera la Dinamo Sassari per 88-85, mentre Bologna si aggiudica il derby emiliano contro Reggio Emilia per 85-75. Ma procediamo con ordine. Trento viene battuta dalla Sidigas Avellino sul parquet amico e dice addio alla possibilità di giocare la coppa Italia mentre gli irpini festeggiano il titolo di campione d'Inverno senza dover attendere l'esito del posticipo tra Milano e Venezia. Sugli scudi il solito Jason Rich, che ha messo a referto 33 punti. Gara subito in discesa per gli uomini di Sacripanti che mandano in archivio la prima frazione avanti per 17-24. Trento non ci sta e riequilibra le sorti del match grazie anche ai canestri di Sutton, e si va al riposo lungo sul 49-48. A inizio ripresa è Filloy a sospingere gli ospiti fino al vantaggio, ma la pronta risposta dei padroni di casa, ancora ispirati da Sutton, consente ai trentini di chiudere la terza frazione sul 72-6.1. Nella frazione decisiva, Avellino piazza un parziale di 9-25 che ribalta l’esito dell’incontro con ancora Rich grande protagonista. Bene anche Scrubb autore di 22 punti, mentre Sutton corona la sua grande serata con 27 punti all'attivo. Successo interno per Pesaro che batte Sassari in un testa a testa che si è protratto fino ai secondi finali con Bamforth che fallisce la tripla dell'overtime. Sono 17 punti di Mika per Pesaro mentre Bamforth è il top scorer per i sardi con 17 punti. Nel derby emiliano, vinto dalla Virtus sono due tiple griffate da Lafayette e Stefano Gentile a decidere il match nei minuti conclusivi. Per Reggio i punti di Markoishvili sono 25.