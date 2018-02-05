Home LegaBasket Serie A1, la Sidigas Avellino travolge Torino: Recalcati medita drastiche decisioni

Serie A1, la Sidigas Avellino travolge Torino: Recalcati medita drastiche decisioni

di Redazione 05/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Sidigas Avellino vince facile contro un Auxilium Torino priva di idee e contestatissima dai tifosi a fine gara. La Sidigas Avellino passeggia a Torino e porta a casa un largo successo per 77-59 contro l'irriconoscibile squadra di Recalcati. Alla fine del match si è alzato il grido di contestazione dei tifosi della squadra di casa che sta attraversando un momento decisamente negativo. Avvio travolgente per gli irpini che si portano subito sul 15-0 trovando una flebile reazione da parte dei locali, incapaci di dare ritmo al proprio gioco e di giocare da squadra. A metà garà, la sfida sembra già orientata verso il successo degli ospiti che vanno al riposo lungo sul punteggio di 22-40. Nella ripresa, i gialloblù che provano a rientrare in partita ma provano a farlo solo con le solite giocate individuali dei solisti, senza dare mai l'impressione di avere delle idee tattiche ben precise. E ogni volta che Torino si avvicina, la Sidigas Avellino riesce a trovare lo strappo per ricacciare indiestro le velleità dei torinesi. A fine match, è dura la presa di posizione di Charlie Recalcati che potrebbe prendere decisioni importanti nelle prossime ore: 'Non trovo nessun lato positivo da questa partita, mi sento frustrato da questa situazione, ci sono momenti in cui sei impotente – sono le frasi amare di Recalcati -. Dimissioni? Io non sono uno che prende decisioni sotto l’influsso di un fatto emotivo. Dobbiamo aspettare domani, oggi avverto tanti sentimenti contrastanti , ma per esperienza so che bisogna sempre valutare. La delusione deve decantare prima di prendere decisioni; di certo mi sono dato dei tempi per venire fuori da questa situazione e il tempo non è ancora scaduto. Questa partita non mi ha dato segnali positivi sulla disponibilità da parte dei giocatori e a me non piace farmi prendere in giro né prendere in giro nessuno'. Torino: Garrett 16; Vujacic 13; Washington 12. Avellino: Filloy e Fesenko 15; Scrubb e Wells 10.