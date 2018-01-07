Home LegaBasket Serie A1, Red October Cantù-Capo d'Orlando 96-73: prosegue la crisi dei siciliani

di Redazione 07/01/2018

Vince senza faticare la Red October Cantù che domina la sfida contro la squadra siciliana e si avvicina alla Final Eight di Coppa Italia. Senza troppi patemi d'animo la Red October Cantù ha la meglio su Capo d’Orlando dimostrando con una prova di forza di volersi giocare le proprie carte per l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia. Un match in pratica senza storia fin dai primissimi minuti. I brianzoli sono stati bravi ad imporre il proprio ritmo fatto di corsa e contropiede. Smith e Crosariol sono i due protagonisti che in avvio di match hanno prodotto, con le proprie giocate, il primo strappo a favore dei padroni di casa. La Betaland prova a reagire impostando la difesa a zona ma la squadra di Sodini è indemoniata, dopo 7 minuti vola sul 20-7. Capo d’Orlando, nel solco di quanto visto già nelle recenti uscite, non sembra essere scesa in campo e scivola sul 26-7. Nella seconda frazione il leit motiv del match non cambia. I padroni di casa si concedono una pausa, ma i siciliani non ne approfittano e il primo tempo si chiude sul 32-16. Maynor entra nel match e dà una scossa alla sua squadra. Culpepper scaglia la bomba che riporta avanti i canturini sul +15, e si va al riposo lungo sul 44-29. Nella ripresa sono i biancoblu a tornare a premere sull'acceleratore, e Burns con 4 punti consecutivi regala il massimo vantaggio sul 55-33. Al suono della terza sirena, il punteggio recita 72-49. L'ultimo periodo si conclude sul 24-24, lasciando inalterato il distacco accumulato dalla Red October Cantù, alla fine del terzo quarto. Con questo successo, la squadra di Sodini può legittimamente ambire a conquistare un posto nelle final eight, mentre prosegue il calvario dei siciliani, attanagliati da una crisi di gioco e di risultati che appare senza soluzione di continuità. Cantù:Smith 18, Chappell 16, Thomas 15 Capo d’Orlando:Wojciechowski 19, Alibegovic12, Stojanovic 11 .