Serie A1: Varese si riscatta contro Reggio Emilia, successi per Brescia e Capo d'Orlando

Ecco una panoramica sui risultati dell'undicesima giornata di Serie A1, con Reggio Emilia sconfitta a Varese e agganciata al secondo posto dalla Reyer Venezia.

Prevale il fattore casa nell'undicesima giornata di, con i successi interni diche ha messo fine all'imbattibilità dell'Fa un grande passo in avanti la Reyer Venezia che supera per 88-84 i campioni d'Italia di Milano, acciuffando la seconda piazza in classifica, agganciando lasconfitta per 81-71 dalla redivivache ha interrotto una lunga striscia di insuccessi, respirando ossigeno puro in una classifica asfittica. Netto il successo diche continua a stupire, battendo nettamente in casa per 95-66 il fanalino di coda. Tra i bresciani, ancora una prestazione superlativa per, autore di 18 assist (record stagionale) e 12 punti a referto con 38 punti di valutazione.conferma la propria solidità tra le mura amiche, battendo per 79-64 la, in un match dovesono stati i top scorer, mentre deludetra gli ospiti, autore solo di 8 punti. Testa a testa al fulmicotone tra lche batte nel finale laper 80-77 con 17 punti di Alibegovic. Non si può non sottolineare la grande serata al tiro difra gli ospiti, capace di realizzare ben 37 punti, con uno splendido 8/12 da tre. La crisi dellasembra non conoscere mai fine. La squadra di coachsoccombe ancora una volta tra le mura amiche, contro l'di coach Sacchetti, che si è imposta in trasferta con il punteggio di 96-102. Nel posticipo serale di serie A1, laattende in casa laIl match verrà trasmesso in diretta su RaiSport Uno.