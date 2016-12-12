Serie A1: Varese si riscatta contro Reggio Emilia, successi per Brescia e Capo d'Orlando
di Redazione
12/12/2016
Ecco una panoramica sui risultati dell'undicesima giornata di Serie A1, con Reggio Emilia sconfitta a Varese e agganciata al secondo posto dalla Reyer Venezia.Prevale il fattore casa nell'undicesima giornata di Serie A1, con i successi interni di Brescia, Capo d'Orlando, Varese, Torino e Venezia, che ha messo fine all'imbattibilità dell'Olimpia Milano. Fa un grande passo in avanti la Reyer Venezia che supera per 88-84 i campioni d'Italia di Milano, acciuffando la seconda piazza in classifica, agganciando la Grissin Bon Reggio Emilia, sconfitta per 81-71 dalla rediviva Varese che ha interrotto una lunga striscia di insuccessi, respirando ossigeno puro in una classifica asfittica. Netto il successo di Brescia che continua a stupire, battendo nettamente in casa per 95-66 il fanalino di coda Cremona. Tra i bresciani, ancora una prestazione superlativa per Luca Vitali, autore di 18 assist (record stagionale) e 12 punti a referto con 38 punti di valutazione. Capo d'Orlando conferma la propria solidità tra le mura amiche, battendo per 79-64 la Flexx Pistoia, in un match dove Archie e Stojanovic sono stati i top scorer, mentre delude Petteway, tra gli ospiti, autore solo di 8 punti. Testa a testa al fulmicotone tra l'Auxilium Torino che batte nel finale la Pasta Reggia Caserta per 80-77 con 17 punti di Alibegovic. Non si può non sottolineare la grande serata al tiro di Edgar Sosa, fra gli ospiti, capace di realizzare ben 37 punti, con uno splendido 8/12 da tre. La crisi della Consultinvest Pesaro sembra non conoscere mai fine. La squadra di coach Bucchi soccombe ancora una volta tra le mura amiche, contro l'Enel Brindisi di coach Sacchetti, che si è imposta in trasferta con il punteggio di 96-102. Nel posticipo serale di serie A1, la Pallacanestro Cantù attende in casa la Sidigas Avellino. Il match verrà trasmesso in diretta su RaiSport Uno.
