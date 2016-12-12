NBA, niente record per Westbrook ma OKC vince comunque. Golden State torna al successo

La vigilia della sfida tra Oklahoma e Boston è stata piuttosto movimentata. Di certo i Celtics non sono riusciti a presentarsi sul parquet di OKC nel migliore dei modi,. Una minaccia che fortunatamente si è rivelata solo una bufala. Sta di fatto che i Thunder sono riusciti a prevalere sui Celtics 99-96, trascinati ancora una volta da Russell Westbrook:, ma la stella di Oklahoma è stata ancora una volta ampiamente decisiva con i suoi 37 punti, 12 rimbalzi e "solo" 6 assist. E soprattutto,: d'altronde, è proprio nei momenti caldi che viene fuori il grande campione. Il coach dei Celtics, Brad Stevens, definisce la sconfitta "frustrante". Stessa opinione di Horford, tra l'altro.quando Oklahoma ha rifilato agli ospiti un parzialone da 19-8 che ha permesso il sorpasso di Westbrook e soci. Golden State ha dimostrato che la sconfitta di Memphis è stata solo un incidente di percorso. I Warriors sono tornati a dettar legge: con un quarto periodo a grandissimi livelli,, che pure si erano avvalsi dei 25 punti a testa di LaVine, Wiggins e Towns. "Man of the match", ancora una volta Klay Thompson: 30 punti e canestro del definitivo +8 a 49'' dalla sirena conclusiva. Per ritrovare due vittorie consecutive in trasferta di Philadelphia bisogna andare a sfogliare gli annali., con un perentorio 79-97 nonostante le assenze di Embiid e Rodriguez. Ai Pistons non bastano i 28 punti di Morris.. Con un Carmelo Anthony non in giornata, New York si affida a Porzingis (26 punti) e Rose (25): sesto successo nelle ultime sette gare.