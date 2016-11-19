Eurolega: il Real Madrid strapazza il Barcellona nel 'Clàsico'

In Eurolega, secca sconfitta interna del Barcellona, domato da un super Real Madrid capace di vincere con un divario di 39 punti.

Il 'Clàsico' diche vedeva di frontenel sentitissimo derby, si è concluso come peggio non poteva per i padroni di casa. Al Palau Blaugrana è andata di scena l'umiliazione più profonda per il quintetto di coach, sconfitto in casa perche rappresenta il risultato con il divario più ampio nella storia dei match tra i due club in casa del Barcellona.Eppure solo poche settimane prima furono gli azulgrana ad imporsi nello scontro diretto di Liga Acb, e per questa ragione godevano a buon diritto dei favori del pronostico. Un blackout incompresibile per i padroni di casa che sono periti malamente sotto i colpi die compagni, assolutamente indomiti e cinici nel sommergere di punti i disorientati avversari. Partono bene le merengues che impongono subito un parziale di 0-7 che non lascia presagire nulla di buono per i tifosi locali. Col trascorrere del tempo, il Real Madrid acquisisce sempre maggiore fiducia, non sbagliando più un colpo e incrementando di quarto in quarto il cospicuo vantaggio, senza mai sortire alcuna reazione dal parte del Barça. Al termine del match il top scorer sara(23 punti) l'unico a salvarsi per i padroni di casa. Mentre nelle file del Real Madrid,chiuderà con 20 punti e 7 assist, mentremetterà a referto 18 punti e ben 11 rimbalzi. Bene ancheautore di 19 punti con 4/6 dall'arco. Con questo successo il Real Madrid consolida il secondo posto in Eurolega, mentre il Barcellona rimedia la quarta sconfitta scivolando fuori dalla zona playoff.