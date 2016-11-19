Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Eurolega: il Real Madrid strapazza il Barcellona nel 'Clàsico'

Redazione Avatar

di Redazione

19/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Eurolega: il Real Madrid strapazza il Barcellona nel 'Clàsico'

In Eurolega, secca sconfitta interna del Barcellona, domato da un super Real Madrid capace di vincere con un divario di 39 punti.

Il 'Clàsico' di Eurolega che vedeva di fronte Barcellona e Real Madrid nel sentitissimo derby, si è concluso come peggio non poteva per i padroni di casa. Al Palau Blaugrana è andata di scena l'umiliazione più profonda per il quintetto di coach Bartzokas, sconfitto in casa per 63-102, che rappresenta il risultato con il divario più ampio nella storia dei match tra i due club in casa del Barcellona. llullEppure solo poche settimane prima furono gli azulgrana ad imporsi nello scontro diretto di Liga Acb, e per questa ragione godevano a buon diritto dei favori del pronostico. Un blackout incompresibile per i padroni di casa che sono periti malamente sotto i colpi di Llull e compagni, assolutamente indomiti e cinici nel sommergere di punti i disorientati avversari. Partono bene le merengues che impongono subito un parziale di 0-7 che non lascia presagire nulla di buono per i tifosi locali. Col trascorrere del tempo, il Real Madrid acquisisce sempre maggiore fiducia, non sbagliando più un colpo e incrementando di quarto in quarto il cospicuo vantaggio, senza mai sortire alcuna reazione dal parte del Barça. Al termine del match il top scorer sara Tyrese Rice (23 punti) l'unico a salvarsi per i padroni di casa. Mentre nelle file del Real Madrid, Llull chiuderà con 20 punti e 7 assist, mentre Randolph metterà a referto 18 punti e ben 11 rimbalzi. Bene anche Carroll autore di 19 punti con 4/6 dall'arco. Con questo successo il Real Madrid consolida il secondo posto in Eurolega, mentre il Barcellona rimedia la quarta sconfitta scivolando fuori dalla zona playoff.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie A, anticipo: cade Varese, seconda vittoria esterna per Brescia

Articolo Successivo

NBA, Golden State si sbarazza di Boston. I Clippers vincono a Sacramento

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018