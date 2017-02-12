Serie A, big match Venezia-Reggio Emilia. Fari puntati sul derby Milano-Brescia

Quarta giornata di ritorno nel campionato di Serie A di basket maschile: si comincia già all'ora 'di pranzo',in programma alle ore 12. A seguire tutte le altre sfide, fino al big match tra Venezia e Reggio Emilia alle 20:45. Domani il posticipo tra Pistoia e Caserta. Partiamo proprio dalla gara delle 12, con la formazione locale che ha l'occasione di riavvicinarsi alle prime tre battendo in casa la Pallacanestro Cantù., e di certo non arriverà in Sardegna da vittima sacrificale. Come di consueto, 5 gare alle 18:15. Capo d'Orlando riceve l'Aquila Trento con una buona notizia:e potrebbe essere della partita. Gli ospiti arrivano al completo e tenteranno il colpaccio per riaprire il discorso playoff. Brindisi vuole accantonare per qualche ora la querelle con lo sponsor Enel:, penultima in classifica e ancora senza Bulleri. Avellino - Pesaro è un match che in condizioni normali avrebbe un pronostico scontato, ma la Sidigas deve far fronte a numerose assenze:Ecco perchè la Consultinvest potrebbe provarci. Cremona ha un solo risultato disponibile contro la Fiat Torino: la vittoria, augurandosi un contemporaneo stop di Varese. Piemontesi senza Cuccarolo, bloccato a casa da gravi problemi familiari.Ci si aspetta un Forum caldissimo (previsti circa mille tifosi bresciani): coach Diana recupera anche Vitali. L'Olimpia vuole provare ad allungare sulle inseguitrici. Infine, questa sera, grande attesa per lo scontroI padroni di casa devono vincere se vogliono mantenersi a -6 dalla vetta: mancherà Tonut, da capire Filloy. Menetti recupera Aradori, quasi certo il forfait di Gentile.