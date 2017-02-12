Gallinari dichiara amore eterno ai Nuggets: 'Vorrei chiudere qui la mia carriera'

Danilo Gallinari non ha mai nascosto il profondo affetto che lo lega alla città di Denver, ecco le sue dichiarazioni rilasciate a una tv locale.

non ha preso parte all'ultimo successo dei suoinella sfida delcontro iper 131-123 (straordinario Jokic, 40 punti). I Nuggets continuano a veleggiare all'ottavo posto in West Conference e ben presto potranno contare sul ritorno in campo del 'Gallo' che pare ormai essere sulla via della guarigione totale dopo lo stiramento all'inguine.ha dichiarato di non voler accelerare i tempi per il recupero del suo gioiello, e quindi già si prevede il ritorno in campo di Danilo Gallinari solo dopo l'All-Star Game e quindi dovremo sicuramente ancora pazientare per almeno altri tre match. Nelle prossime sfide i Nuggets saranno attesi damentre poi dovranno giocarsi in casa le sfide contro i. Il 'Gallo' dovrà completare il percorso di recupero facendo leva anche sulle ultime terapie per tornare in perfetta forma in vista delle ultime 26 sfide della stagione, determinanti per l'accesso ai Playoff. In occasione della trasferta aGallinari ha rilasciato alcune dichiarazioni illuminanti sul proprio futuro immediato a Vic Lombardi di Altitude TV, la tv locale di Denver. 'Vorrei tanto chiudere la mia carriera NBA a Denver e mi piacerebbe vedere, quando sarò più vecchio, la mia maglietta ritirata al Pepsi Center; mi piacerebbe vivere tutto questo. Succederà? Non lo so, ma lo spero. Quindi vedremo, ma questo è quello che spero che accada'. Un'ambizione non da poco per il giocatore italiano che non ha mai nascosto il profondo affetto che lo lega ai Nuggets e alla città di Denver, che ha sempre ricambiato.