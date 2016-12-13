Serie A, cade anche Avellino: Darden fa impazzire Cantù (75-74)

Una giornata nera per le big, come confermato dal posticipo di ieri sera tra la Red October e la Sidigas, vinto dalla squadra di casa sul filo di lana. I locali sono stati trascinati, autore di 35 punti e 14 rimbalzi, mentre Avellino non ha potuto contare sul miglior Fesenko, fermo a soli 14 punti. Già nel primo quarto, Cantù dimostra di voler comandare il gioco:, e alla prima sirena il punteggio è 28-17 per la Red October. Nel secondo quarto è Ragland a salire in cattedra, riportando gli irpini sul -3; ma è proprio Johnson a riportare avanti la Pallacanestro Cantù (36-27).: due triple consecutive di Randolph riportano la Sidigas ad un solo punto di distanza dai brianzoli. Si va all'intervallo. Nella ripresa, la musica cambia, e di parecchio. Il terzo quarto è interamente di marca biancoverde: attacco spietato e difesa perfetta.(grazie soprattutto alla vena di Ragland): Avellino scappa sul 47-57, e a quel punto nessuno può immaginare una reazione canturina negli ultimi 10'. Ma nella pallacanestro, si sa, mai dire mai. Pilepic e Johnson mettono a segno canestri pesantissimi e Cantù è di nuovo a -1 quando mancano 5 minuti alla sirena conclusiva. Il testa a testa negli ultimi minuti è davvero entusiasmante:. La palla del successo, per Cantù, passa dalle mani di Darden. Che dalla lunetta ne mette dentro uno su due: quanto basta per mandare in visibilio il pubblico di casa., dando continuità alla vittoria nel derby: per Avellino, che resta a 2 punti dalla coppia Venezia-Reggio Emilia e a 6 da Milano, è un'occasione sprecata.