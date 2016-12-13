NBA, 'settebello' per i Rockets. DeRozan trascina Toronto

Trascinata da uno straordinario James Harden - 36 punti, 11 assist e 8 rimbalzi - Houston conquista la settima vittoria consecutiva, la diciottesima in 25 gare disputate. Stavolta Houston prevale sui Brooklyn Nets (122-118) non senza faticare più del previsto. Gli ospiti, infatti, giocano un buon match specialmente nella ripresa.: i Nets avevano infatti annullato il divario di 15 punti accumulato dai Rockets nella prima frazione, e nel finale creano più di un grattacapo alla retroguardia di casa, trovando addirittura il pareggio a 40 secondi dalla fine.(24 punti per lui) a mettere a segno i tre liberi che consegnano la vittoria a Houston. Vince bene, invece, Toronto, che rifila 22 punti di margine ai Milwaukee Bucks (122-100). Terza vittoria consecutiva per i Raptors, sospinti dal solito DeRozan e da Terrence Ross (55 punti in due)., lottando come un leone con la retroguardia canadese e realizzando 30 dei 100 punti dei Bucks. Ma l'attacco di Torono colpisce senza soluzione di continuità:, Milwaukee prova a reagire nel secondo tempo ma non riesce ad avvicinarsi. Sono sette anche le sconfitte consecutive dei Lakers, che perdono in malo modo anche sul parquet dei Sacramento Kings (116-92). Il nervosismo di LA per il momento no è piuttosto palpabile,per un doppio fallo tecnico a causa della troppe proteste. E non sarà l'unico dei gialloviola a ricevere sanzioni. Sacramento ringrazia, e ne approfitta anche, che realizza anche 16 rimbalzi e 5 assist. Nonostante i 49 punti della coppia Lillard-McCollum, il finale di gara consegna il successo ai Los Angeles Clippers a spese dei Portland Trail Blazers (121-120):Brutta giornata per gli italiani: i Nuggets del Gallo cadono a Dallas (112-92), mentre Charlotte è sconfitta da Indiana (110-94, 14 punti per Belinelli).