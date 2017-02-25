Pronostico serie A1 basket di Dotbasket: ecco i consigli per la vostra schedina

Ecco il pronostico serie A1 basket per la vostra schedina vincente sui match della settima giornata di ritorno.

I pronostico serie A1 basket sono interamente dedicati alla settima giornata di ritorno del massimo campionato di pallacanestro italiano. Anche in questa tornata si disputano tantissimi match equilibrati dal pronostico incerto. Proveremo ancora una volta a donarvi i consigli giusti per la vostra schedina vincente. Sfida equilibrata e intensa tra Cremona e Venezia. Un classico testa-coda dal pronostico incerto con i lagunari favoriti. Noi puntiamo sul segno Over 155,5 ipotizzando un match dove gli attacchi prevarranno sulle rispettive difese. Reggio Emilia attende in casa il temibile Trento di coach Buscaglia, che ha appena ricevuto il premio come miglior coach della scorsa stagione. Questa volta pensiamo che il successo non sfuggirà ai reggiani che vorranno rimettersi in corsa nella lotta verso le posizioni di vertice dopo qualche battuta d'arresto di troppo. Sassari sta attraversando una fase di stagione davvero esaltante dopo aver conseguito la finale in Coppa Italia e aver ottenuto il pass per gli ottavi di Champions. I sardi faranno visita a Pesaro, un parquet sempre ostico. Optiamo per il successo esterno nel testa a testa. Bella e intensa sarà la sfida tra Brescia e Avellino dove ipotizziamo un punteggio alto evitando di avventurarci, nei nostri pronostici serie A1 basket, sul pronostico relativo al vincitore visto l'equilibrio della sfida. Puntiamo con decisione sul segno Over 150,5. In conclusione diamo fiducia a Torino che attende in casa Brindisi optando per la soluzione 1 nel testa a testa.

I pronostici serie A1 di Dotbasket

Cremona – Venezia Over 155,5 Reggio Emilia – Trento 1 (testa a testa) Pesaro – Sassari 2 (testa a testa) Brescia – Avellino Over 150,5 Torino – Brindisi 1 (testa a testa)