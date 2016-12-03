NBA, brilla Chicago: Cavs ancora ko (111-105). Risorgono i Clippers

Ancora un ko per Cleveland., che conquistano l'undicesima vittoria in diciotto partite. I Cavs perdono la loro quinta partita in questa stagione, nonostante i 27 punti e 13 assist di LeBron James e i 20 punti di Kyrie Irving. Eppure gli uomini di Lue avevano condotto la gara fino alla fine del primo tempo, che avevano chiuso sul +8 (47-39)., che ha decisamente cambiato marcia sospinta dal talento di Jimmy Butler e Dwyane Wade (50 punti in due) e dall'ottimo apporto di Gibson (23 punti). I Cavaliers, nelle ultime uscite, hanno palesato grossi problemi difensivi (114 punti di media negli ultimi 3 ko) e stanno facendo anche molta fatica a rimbalzo.: i Bulls ne hanno approfittato, affondando la lama nella difesa di burro dei Cavs e conquistando un successo meritatissimo. La bella prova di Danilo Gallinari non basta ai Denver Nuggets, battuti a domicilio dagli Houston Rockets (110-128) 16 punti e 5 rimbalzi per il Gallo,(20 punti e 7 assist) portare a casa la vittoria è impresa davvero ardua. Denver tiene fino a pochi minuti dall'intervallo (-6), poi nel secondo tempo Houston prende a pugni la retroguardia Nuggets e fugge via. Undici vittorie nelle ultime 12 gare per gli Spurs, ma quanta fatica contro i Wizards: all'AT&T Centercon il jumper che ha regalato il definitivo +2 a San Antonio. Dall'altra parte, Beal (23 punti) e Gortat (21 punti), ma alla fine ad esultare sono gli Spurs. Il momento nero dei Clippers si interrompe a New Orleans: LA asfalta i Pelicans (96-114) grazie ad un ritrovato Griffin (27 punti).: protagonista ancora una volta Lowry, con i suoi 24 punti e 7 assist.