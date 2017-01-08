NBA, ciclone Butler sui Raptors: a Toronto non basta DeRozan (123-118)

e mandare in visibilio lo United Center. La stella dei Bulls totalizza 42 punti, 10 rimbalzi e 5 assist ed è senza ombra di dubbio il miglior giocatore della partita. Un Gennaio fantastico per Butler, che sta viaggiando ad una media pazzesca: 36 punti di media a partita. I Raptors si mordono le mani, dopo aver sprecato un vantaggio di 19 punti toccato nel terzo quarto, grazie(27 punti, 12 assist e 9 rimbalzi). Ma è negli ultimi 12' che Chicago preme sull'acceleratore e realizza una strepitosa rimonta: i Bulls si portano addirittura sul +3, ma Toronto pareggia. All'overtime l'uomo della provvidenza per coach Fred Hoiberg è ancora Butler: prima assist per McDermott, poi bomba da fuori che fa esplodere il pubblico di Chicago.: per la terza volta negli ultimi sei match il beniamino locale supera quota 40. Toronto non può che alzare bandiera bianca e incassare il 12esimo stop della sua stagione. Boston - New Orleans è soprattutto Isaiah Thomas contro Anthony Davis. I due campioni non tradiscono affatto le aspettative:; il secondo ne fa 'solo' 36, oltre a 15 rimbalzi. Un bottino, quello del centro di New Orleans, non sufficiente ad espugnare il TD Garden. Vince in casa Indiana contro New York (123-109),nonostante i sempre positivi LaVine (24 punti) e Towns (18 punti e 15 rimbalzi). Niente da fare per Danilo Gallinari (15 punti per lui): OKC regola Denver (121-106).: 32 punti, 17 rimbalzi e 11 assist, per il fenomeno di OKC è la 17esima tripla doppia stagionale. Sconfitta anche per Belinelli (solo 5 punti): gli Charlotte Hornets cadono 102-85 a San Antonio.