LeBron e Irving oro di Cleveland. Gli Spurs battono i Pelicans all'overtime

Chi è rimasto sveglio questa notte per godersi lo spettacolo dell'NBA non è rimasto affatto deluso., che hanno visto prevalere i due team più attrezzati con entrambe grosse dimostrazioni di forza. I campioni in carica deiottengono una preziosa vittoria sul parquet degli Atlanta Hawks (130-135) grazie soprattutto a due autentici fenomeni della palla a spicchi:e regalano un vero e proprio show al pubblico locale (che ne avrebbe fatto volentieri a meno...). Le 25 triple messe a segno dai Cavs sono un nuovo record nella National Basketball Association:, che quest'anno si erano fermate a 24. Tuttavia, per portare a casa il bottino Cleveland ha dovuto fare i conti con un'ottima Atlanta, sostenuta dalla verve di Hardaway (36 punti) e da un Millsap che è sempre una garanzia (27 punti).. Sembra fatta, ma Atlanta ha una reazione veemente e riesce a recuperare punto su punto, fino al -1 firmato Millsap a 1'32'' dalla fine. Ma ecco che viene fuori la classe dei campioni: sangue freddo, tripla di Korver e liberi di Irving. Atlanta deve cedere. L'altra gara che ha tenuto incollati agli schermi i fan NBA è quella tra New Orleans e San Antonio.e la loro caccia al primato di Golden State a Ovest è sempre più concreta. Ancora una sconfitta per i Pelicans, che da quando hanno preso Cousins non hanno ancora gioito con lui in campo (4 sconfitte su 4 gare)., specie quando di fronte c'è un Leonard in forma straordinaria: 31 punti e 6 assist per Kawhi. New Orleans tiene testa per tutto il match, ma l'8-0 degli Spurs al supplementare indirizza la gara verso il Texas.