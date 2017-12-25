Home LegaBasket Serie A, grande attesa per Milano-Brescia: in 10mila al Forum, 1500 ospiti

di Redazione 25/12/2017

Se in questo giorno di Natale tutte le attenzioni degli appassionati di pallacanestro si sono concentrate sulle emozionanti sfide NBA, nella giornata di Santo Stefano è di nuovo il campionato italiano di Serie A a riprendersi la scena. Si parte subito con il botto: alle 12, infatti, è in programma la supersfida tra l'Olimpia Milano e la Germani Brescia. Il derby lombardo è senza dubbio una delle sfide cruciali di questa stagione. L'Olimpia deve necessariamente vincere per scacciare definitivamente i tanti dubbi che stanno accompagnando la gestione di coach Pianigiani; la Leonessa, meritatamente davanti a tutti, vuole provare a regalare un'altra straordinaria impresa ai propri tifosi. Milano è a 4 lunghezze dalla truppa di coach Diana: con un successo, l'EA7 potrebbe ritrovarsi a soli 2 punti dalla Germani. Al contrario, un successo ospite riporterebbe la Leonessa a sei punti dall'avversario più temibile e darebbe ai biancoblu ancora più convinzione dei propri mezzi. A scaldare ulteriormente l'attesa ci sono le statistiche, che sono tutte a favore dei biancorossi: negli ultimi dodici precedenti in casa, l'Olimpia non ha mai sbagliato un colpo. Basti pensare che Brescia non batte Milano addirittura da 30 anni: che sia la volta buona? "Gli ingredienti sono quelli giusti per giocare una partita di quelle che in carriera si ricordano per sempre - ha detto Diana alla 'Gazzetta dello Sport' - Non viviamo questa situazione di classifica né l'approccio a questa partita con pressione, piuttosto come una grande opportunità. Vogliamo giocarcela fino in fondo per provare a essere la prima squadra bresciana che vince a Milano dopo 12 tentativi". Moss è convinto che questa squadra "può arrivare in fondo". Inutile dire che l'atmosfera al Forum sarà bollente: previsti ben diecimila spettatori, di cui almeno 1500 provenienti da Brescia. Goudelock, Jerrels e Theodore dovrebbero essere a disposizione di Pianigiani, che dovrà valutare se e come impiegarli. Probabile anche l'impiego di Abass.