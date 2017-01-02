Serie A, impresa Sassari a Venezia. Ad Avellino il derby campano

La sconfitta che non ti aspetti.: una vittoria contro la Dinamo Sassari le avrebbe permesso di agganciare in testa l'Olimpia Milano, seppure solo per una notte. La truppa di Repesa è infatti impegnata oggi in casa contro Pesaro, ma avrebbe certamente giocato con più pressione addosso se gli uomini di De Raffaele fossero riusciti a sconfiggere il team sardo. Invece sono stati gli uomini di Pasquini a realizzare una vera e propria impresa, ammutolendo il caloroso pubblico del PalaTaliercio:, confermandosi bestia nera dell'Umana (quinta vittoria di fila sul parquet veneziano) e continuando la sua rincorsa alle posizioni alte della classifica. Vero che l'assenza di Filloy si è rivelata piuttosto pesante per i padroni di casa, ma è vero anche che la Dinamo ha vinto meritatamente il match, concedendo pochissimo alla Reyer.: un distacco ridotto poi da Venezia, che andava all'intervallo sotto di 7 punti (34-41). Nella ripresa i locali spingono per cercare di agguantare il team allenato da Pasquini, che però si difende bene e respinge con una certa concretezza gli attacchi veneziani.: ma è proprio lì che Sassari infligge un duro break agli avversari (cominciato con una tripla di Johnson-Odom) e scappa, senza essere più ripresa.. La Pasta Reggia, nonostante i 25 punti di Watt, subisce la quarta sconfitta consecutiva e rischia di perdere il posto per le Final Eight. Avellino chiude sul +5 il primo tempo, ma nella ripresa Caserta recupera e pareggia i conti. Negli ultimi 10', però,: i padroni di casa tentano un'ultima rimonta con Sosa (23 punti per lui), ma la tripla di Green chiude i giochi.