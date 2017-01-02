NBA, DeRozan-Lowry straordinari: Lakers-Raptors 114-123

per dimenticare le due sconfitte consecutive e tornare a vincere. DeRozan e Lowry sono gli artefici principali del successo dei canadesi allo Staples Center (114-123),(l'unica gioia nel derby con i Clippers, ndr). Lowry ne segna 41, DeRozan 31: di fronte alla vena realizzativa di quei due, Los Angeles ha potuto fare ben poco. I gialloviola avevano provato a rientrare in partita nel terzo quarto, ed erano anche riusciti a risalire da -19 a -2: ma, con 20 punti dei suoi 41 complessivi che spezzano le gambe agli uomini di coach Luke Walton, ai quali non basta una coraggiosa sfuriata finale. Ottime comunque le prestazioni di D'Angelo Russell (28 punti) e Young (26). Un grande Millsap (32 punti) permette agli Atlanta Hawks di iniziare il 2017 nel migliore dei modi, ovvero battendo i San Antonio Spurs., conquistato recuperando uno svantaggio di 5 punti nel finale di gara: è la tripla di Hardaway a fissare il punteggio sul 100-100 quando mancano solo 3 secondi alla sirena lunga.: i suoi 9 punti mandano definitivamente al tappeto gli uomini di Popovich, che devono così incassare la settima sconfitta stagionale (la terza in trasferta). Sono Jackson e Drummond a trascinare i Pistons nella redditizia trasferta in Florida:(Whiteside, Dragic, Winslow, Waiters e McRoberts). I padroni di casa tengono botta con grande determinazione nei primi due quarti, ma nella ripresa vengono fuori i Pistons e per Miami è notte fonda. Vince anche Indiana, che sconfigge Orlando 117-104.. La doppia doppia di Vucevic (18 punti e 11 rimbalzi) non basta ai Magic per evitare la ventesima sconfitta in questa NBA.