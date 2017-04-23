Serie A, la 28esima giornata: si comincia con Capo d'Orlando - Avellino

Prenderà il via alle 12 la terzultima giornata del campionato di Serie A di basket maschileUn match interessantissimo, dove i padroni di casa devono tentare l'impresa contro una delle squadre più forti del torneo se vogliono consolidare il loro posto nei playoff e respingere l'attacco di Pistoia e Brindisi. Gli irpini, dal canto loro, continuano la caccia al secondo posto occupato dalla Reyer Venezia. Potranno provare a farlo con un uomo in più:, arrivato in settimana e già a disposizione di coach Sacripanti. Nel pomeriggio, alle ore 18:15, sono in programma sei sfide. La vicecapolista Venezia ospita al PalaTaliercio la Openjobmetis Varese,Tuttavia il team allenato da Attilio Caja non intende recitare il ruolo di comparsa: la Reyer dovrà bissare la prestazione dell'andata, quando si impose in Lombardia 60-73. Sassari è chiamata ad una difficile trasferta sul parquet della Fiat Torino, che ha un solo risultato se vuole tenere vive le speranze di disputare la post-season.: i locali devono difendere il sesto posto, gli ospiti tenteranno l'exploit per agguantare l'ottava piazza. Ci crede anche l'Enel Brindisi, che fa visita alla Pasta Reggia Caserta ormai in smobilitazione. Ma la rivalità tra i due team è un dettaglio da non sottovalutare.e sperare in uno scivolone di Pesaro sul campo della The Flexx Pistoia per dimezzare il distacco in classifica, oggi di 4 punti. La giornata si chiude alle 20:45 con. Con l'EA7 ormai "sazia", gli uomini di Menetti proveranno a regalare una grande soddisfazione a tutto il pubblico reggiano.