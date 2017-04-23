Rullo Golden State, è 3-0. Memphis vince e agguanta gli Spurs (2-2)

A Golden State basta un quarto... e mezzo.: i Trail Blazers, fino a quel momento, avevano davvero creduto di poter riaprire una serie che tutti i pronostici 'sigillavano' sul 4-0 per i gialloblu. Fino a quel momento, appunto. Perchè quando Golden State decide che è il momento di vincere (113-119 il risultato finale), si mette a giocare e sono guai per tutti., fermato di nuovo dal problema al polpaccio, e addirittura senza coach Kerr, che è rimasto in albergo per un malessere che lo ha colpito nel pre-gara. Quando servono i campioni, quelli dei Warriors rispondono sempre presente. Gli "Splash Brother", nell'ultimo quarto, diventano un incubo per la difesa di Portland:e altri 14 negli ultimi 12'. Ma non si può non sottolineare anche le prove di un sontuoso Green - 9 punti, 8 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi e 6 stoppate - e dei 'panchinari' come Igoudala (16 punti, 7 rimbalzi e 3 assist) e McGee. Portland ha fatto tutto bene per trenta minuti. Il ritorno di Nurkic aveva riportato fisicità sotto canestro, e la coppia Lillard-McCollum non aveva tradito le aspettative., e fino a metà terzo quarto l'andazzo è quello (80-64). Ma da quel momento in poi solo Warriors, che sono ormai ad un passo dalla semifinale di Conference. Straordinaria Memphis! Nonostante gli infortuni, i Grizzlies impattano la serie (2-2) contro San Antonio.: ai supplementari la spunta la formazione di casa, con il canestro decisivo firmato da Marc Gasol. Alla Philips Arena non si passa: Atlanta batte Washington 116-98 e riapre la serie (1-2)., coadiuvato dal solito affidabilissimo Schroder (27 punti e 9 assist). Gli Hawks restano in vantaggio per tutta la durata del match: i Wizards tentano la rimonta nel secondo tempo, ma arrivano al massimo a -13.