Eurolega, il Darussafaka pareggia la serie espugnando Madrid

Il Darussafaka si impone in trasferta contro il Real Madrid e porta la serie sull'1-1 grazie ad una sontuosa prestazione di Wanamaker.

Real Madrid – Darussafaka Dogus 80-84

Clamoroso alr dove il Darussafaka supera ilin gara 2 dei quarti di Eurolega. Una sconfitta davvero inattesa per le merengues che avevano già vinto gara 1 sul proprio parquet e che adesso si vedono stravolgere il fattore campo nella sfida che vale un posto nelle semifinali. Il primo quarto, sostanzialmente equilibrato, termina con il punteggio di 19-22. I turchi fanno leva sull'ottima serata di(21 punti) per reggere l'impatto con la Wizink Arena, mentrevanno a canestro con regolarità tenendo bene le distanze dai più quotati avversari.Punteggio basso nel secondo quarto, nel quale le squadre vanno in bianco per i primi tre minuti, poi è ancoraa suonare la riscossa per la squadra di Blatt, grazie ad un affondo perfetto dentro l'area. Dalla panchina èper le merengues, a provare a tenere in gara i padroni di casa. Tanti i falli e le volte in cui gli arbitri sono costretti a dover spezzettare il gioco e lo spettacolo ne risente alquanto. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di 6 punti sul 38-44. Nel terzo quarto sale l'intensità difensiva del Real Madrid che concede adesso poco o nulla agli avversari, mentremette dentro due bombe consecutive, imitato a stretto giro dal solito Wanamaker che risponde per le rime con altrettante conclusioni vincenti dall'arco. Il terzo quarto vede ridurre il distacco sugli ospiti a soli due punti sul 66-68. L'ultimo periodo si apre ancora all'insegna di Wanamaker che realizza sei punti di fila consentendo ai suoi di poter allungare il distacco ma è ancora Llull che tiene botta conducendo per mano il Real Madrid verso il 72-72. Poi la partita viaggia sui binari di un perfetto equilibrio che si mantiene tale fino a un minuto dalla fine quando, sul 78 pari, èa spezzare l'equilibrio costringendo Laso a chiamare timeout. La consuete lotteria dei tiri liberi premia i padroni di casa che escono vincitori dal campo per 80-84, imponendo l'1-1 nella serie. Adesso la sfida si sposta a Istanbul, l'esito rimane ancora imprevedibile.Parziali:19-22/19-22/30-22/12-18:Randolph 7, Draper, Fernandez, Doncic, Maciulis 5,Reyes, Ayon 16, Hunther 7,Carroll,Llull 22,Thompkins. All. Laso P.;Wilbekin 17 ,Batuk, Wanamaker 21, Zicic 17, Bertans 1, Harangody 8,Slaughter, Moerman, Aldemir 1,Clyburn 13 ,Anderson 4. All. Blatt. D.