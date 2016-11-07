Serie A, la sesta giornata: Milano in testa, ma Repesa è una furia. Reggio e Avellino tengono botta

La sesta giornata di Serie A non ha modificato le gerarchie in vetta alla classifica.anche se ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per uscire vittoriosa dal PalaRuffini di Torino (90-77). Stesso discorso per la Sidigas Avellino, che è riuscita ad espugnare il parquet della Openjombetis Varese solo dopo un tempo supplementare (77-79 dts)., che ha regolato la Pallacanestro Cantù con un perentorio 90-77. Il trio delle meraviglie Polonara-Della Valle-Aradori funziona alla perfezione: i tre segnano 51 dei 90 punti reggiani, per la gioia di coach Menetti. La faticosissima vittoria dell'Olimpia, che ai microfoni non le ha mandate a dire alla sua squadra: "Di questa partita- ha detto Repesa - Abbiamo segnato ancora 100 punti ma continuiamo a fare una fatica enorme per vincere. Questo perchè i giocatori non piegano le gambe in difesa e pensano solo a sistemare le cifre in attacco per le proprie statistiche individuali.Così non si va da nessuna parte". Un Repesa davvero su tutte le furie, tanto che per lunedì ha ordinato allenamento doppio:dopo la netta sconfitta rimediata al Forum di Assago e batte largamente l'altra rivelazione di questo primo scorcio di stagione, l'Aquila Trento (84-67). Un trionfo costruito soprattutto nella ripresa:A Trento non basta Jefferson (19)., ormai in piena crisi di risultati: a Pesaro è festa Vuelle, che torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive (84-78). A 3' dalla fine Venezia era riuscita in un insperato sorpasso, ma poi ci ha pensatoa rimettere le cose a posto per la Consultinvest.