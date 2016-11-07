NBA, riscatto Denver: Boston ko (107-123), 16 punti per Gallinari

La possibilità diè arrivata subito, e i Denver Nuggets l'hanno colta a pieno. Dopo la brutta sconfitta rimediata a Detroit contro i Pistons,, imponendosi 123-107 contro i Boston Celtics. Un'altra buona prestazione per il giocatore italiano, in evidente crescita, stavolta condita anche dal risultato positivo della sua squadra:sono non soltanto un buon bottino personale, ma anche un bel contributo al successo Nuggets. Miglior marcatore per Denver il solito, capace di infilare ben 30 punti: stesso score lo registra, non sufficiente ad assicurare la vittoria ai suoi Celtics., che superano in casa i Phoenix Suns: sugli scudi certamente il 31enne Nick Young (22 punti per lui) ma va sottolineata anche la prova del (non ancora) 22enne Julius Randle, che mette a segno 18 punti. Sacramento ritrova la vittoria contro i Toronto Raptors del fin qui maestoso DeMar DeRozan:quando si accende DeMarcus Cousins, che realizza una splendida doppia doppia (22 punti e 14 rimbalzi). Negli altri match della notte, gli Utah Jazz sono riusciti a prevalere sui New York Knicks (114-109),. Niente da fare per Milwaukee: a passare sono i Dallas Mavericks (75-86)., che ha ben figurato in queste prime partite con gli Charlotte Hornets. "Sono sempre stato un suo tifoso. Ha un gran feeling per il gioco del basket e per natura non è un egoista.- ha detto il coach degli Hornets - E' più grosso e forte fisicamente di quanto pensassi e può anche difendere sul tre avversario.ed è già un pezzo importante del gruppo".