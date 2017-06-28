Serie A, mercato: Avellino vicinissima a Filloy. Trento rinnova con Sutton
di Redazione
28/06/2017
Quella che sembrava solo un sogno è ad un passo dal diventare realtà. La Scandone Avellino è ormai vicinissima ad Ariel Filloy, cestista argentino naturalizzato italiano, da poco laureatosi campione d'Italia con la Reyer Venezia. Filloy ha disputato una stagione da protagonista assoluto, sia nella 'regular' che poi nei playoff, comprese le emozionanti "Finals" contro Trento che hanno permesso a Venezia di riprendersi quel tricolore che mancava in Laguna addirittura da 74 anni. Un acquisto, quello di Filloy, che servirà a compensare la probabilissima partenza di Joe Ragland: Avellino vuole correre ai ripari e hanno bisogno di un altro grande colpo dopo quello già ufficiale di Fitipaldo. Venezia, dal canto suo, sta provando a tenere buoni almeno Bramos (autore di un canestro praticamente decisivo in gara 5 contro Trento) e Julyan Stone. Simone Pianigiani dovrebbe sbarcare a momenti a Milano. Il coach italiano ha chiuso la sua esperienza con l'Hapoel Gerusalemme ed è pronto a guidare la compagine del patron Armani, che cerca pronto riscatto dopo un'annata abbastanza deludente, conclusasi con la sola Coppa Italia. L'Olimpia è molto attiva anche in sede di mercato: dovrebbe essere questione di ore per l'ufficializzazione di Dairis Bertans, guardia di 27 anni, proveniente dal Darussafaka. L'EA7 non molla neppure la pista Jerrels, che nell'ultima stagione ha giocato proprio nell'Hapoel Gerusalemme di coach Pianigiani. Grande soddisfazione e orgoglio in casa Trento per la stagione dell'Aquila e per la forza dimostrata dalla squadra ma anche dalla società, che è riuscita a mantenere il suo pezzo pregiato. E' infatti giunta l'ufficialità del rinnovo biennale per Dominique Sutton, trascinatore in questo straordinario 2017 per i colori trentini. "Siamo molto contenti di essere arrivati a definire la prosecuzione del nostro rapporto con Dominique, sia per il valore tecnico del giocatore, che per le straordinarie doti di leadership dell’uomo", ha detto il general manager dell'Aquila Trento, Salvatore Trainotti.
Articolo Precedente
Europei, Gallinari: "E' arrivato il momento di vincere"
Articolo Successivo
Ufficiale l'addio di Simone Pianigiani all'Hapoel Gerusalemme