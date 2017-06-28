Serie A, mercato: Avellino vicinissima a Filloy. Trento rinnova con Sutton

Quella che sembrava solo un sogno è ad un passo dal diventare realtà., cestista argentino naturalizzato italiano, da poco laureatosi campione d'Italia con la Reyer Venezia. Filloy ha disputato una stagione da protagonista assoluto, sia nella 'regular' che poi nei playoff,che hanno permesso a Venezia di riprendersi quel tricolore che mancava in Laguna addirittura da 74 anni. Un acquisto, quello di Filloy, che servirà a compensare la probabilissima partenza di: Avellino vuole correre ai ripari e hanno bisogno di un altro grande colpo dopo quello già ufficiale di Fitipaldo. Venezia, dal canto suo, sta provando a tenere buoni almeno Bramos (autore di un canestro praticamente decisivo in gara 5 contro Trento) e Julyan Stone.dovrebbe sbarcare a momenti a Milano. Il coach italiano ha chiuso la sua esperienza con l'Hapoel Gerusalemme ed è pronto a guidare la compagine del patron Armani, che cerca pronto riscatto dopo un'annata abbastanza deludente,L'Olimpia è molto attiva anche in sede di mercato: dovrebbe essere questione di ore per l'ufficializzazione di, guardia di 27 anni, proveniente dal Darussafaka. L'EA7 non molla neppure la pista Jerrels, che nell'ultima stagione ha giocato proprio nell'Hapoel Gerusalemme di coach Pianigiani. Grande soddisfazione e orgoglio in casa Trento per la stagione dell'Aquila e per la forza dimostrata dalla squadra ma anche dalla società, che è riuscita a mantenere il suo pezzo pregiato., trascinatore in questo straordinario 2017 per i colori trentini. "Siamo molto contenti di essere arrivati a definire, sia per il valore tecnico del giocatore, che per le straordinarie doti di leadership dell’uomo", ha detto il general manager dell'Aquila Trento, Salvatore Trainotti.