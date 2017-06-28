Europei, Gallinari: "E' arrivato il momento di vincere"

"Alla mia generazione manca vincere un torneo come l'Europeo". Ha le idee chiare,, che in un'intervista pubblicata dal quotidiano "La Repubblica" ha fatto presente che il suo obiettivo per i prossimi campionati europei, insieme al resto della truppa azzurra, non è soltanto di ben figurare. "Ogni estate giochiamocome Nazionale - ribadisce il Gallo - prima o poi dovrà anche capitare". Gallinari, che sta per compiere 29 anni, vede nell'immediato futuro l'impegno continentale con la Nazionale azzurra e il suo futuro in NBA,per entrare nel regime di free agent. "Guarderò non a quanto una squadra mi può offrire, ma a che tipo di squadra mi cerca. Da titolo, oppure una che cerca di arrivarci". Anche da queste parole appare evidente come il Gallo si sia reso conto di essere arrivato ad un punto di svolta della sua carriera:. Che sia l'Europeo o l'anello non fa troppa differenza. Quando gli chiedono se con le assenze di Bargnani e Gentile l'Italia è da considerarsi più 'debole', Gallinari risponde così: "Lo diranno i risultati.Poi, vedremo sul campo - spiega l'ex Nuggets - Nella mia testa struttura e gerarchie sono sempre state chiare da quando ho cominciato in Nazionale, già da 10 anni. Dobbiamo essere bravi noi a dimostrarle in campo". Infine, c'è tempo per una battuta anche sugli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump alle scorse elezioni presidenziali. "- sottolinea il Gallo - E poi, per come affronta le questioni e prende le decisioni, credo che Trump non possa far altro che aumentare questo malcontento. Ho la netta impressione che sia una persona, ma piuttosto di dividere".