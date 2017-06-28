Ufficiale l'addio di Simone Pianigiani all'Hapoel Gerusalemme

Simone Pianigiani ha sciolto definitivamente l'accordo con il club israeliano e tra qualche giorno firmerà il contratto con Milano.

L'ex coach dell'Italbasket,, ha compiuto il primo passo verso l'. Si è separato in modo consensuale dall'come confermato da un comunicato ufficiale diffuso dal club israeliano nella giornata di ieri. Il contratto sarebbe stato valido fino alla prossima stagione, ma entrambe le parti hanno concordato la risoluzione dell'accordo finalizzata anche al prossimo trasferimento di Pianigiani alla squadra di Proli. Già nelle prossime ore, Pianigiani volerà verso Malpensa per mettere nero su bianco al contratto che lo legherà per due anni alle Scarpette Rosse. L'ultima squadra italiana che il nuovo coach dell'Olimpia Milano ha allenato è stata lanel 2012, nell'ultimo anno di vita del club senese che poi venne dichiarato fallito. Chiuse in bellezza vincendo il titolo (il sesto con il sodalizio toscano) proprio nella finalissima contro Milano. La sua Mens Sana ha dominato la scena nazionale vincendo per sei volte consecutive dal 2006 al 2012 lo scudetto, ottenendo anche 5 Supercoppe Nazionali e 4 Coppe Italia. Nel 2009 divenne anche coach della nazionale, mantenendo il doppio incarico di allenatore di Siena e dell'Italbasket fino al 2015. Nel giugno del 2012, dopo il fallimento di Siena, viene ingaggiato dai turchi delcon il quale vincerà anche una Coppa di Turchia. Nel febbraio 2013 si dimetterà dall'incarico adducendo motivi di natura personale. Dopo tre anni di pausa torna ad allenare, firmando un biennale con l'con il quale vincerà lo scudetto. Adesso si prepara a tornare ad allenare un grande club italiano dopo 5 anni dall'ultimo successo con la Mens Sana.