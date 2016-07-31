Serie A, mercato: Brindisi ingaggia Carter Jr, a Trento arriva il play Aaron Craft

Continua a mostrarsi molto attiva l'Enel Brindisi,, molto ambito anche da formazione NBA come Washington e Chicago, attratte dalle qualità del giocatore. Robert Lawrence Carter Jr proviene infatti dal college di Maryland, dove nell’ultima stagione(tirando con il 63% da 2, il 36% da 3 e il 74% ai liberi), 6.9 rimbalzi, 1.9 assist e 1.2 stoppate di media a partita. Alto 206 cm, 114 kg di peso,, ovvero le squadre che superano il primo weekend nel torneo NCAA. Carter è stato anche menzionato come All Big Tene Selection. Nel corso del Draft, Carter ha respinto le proposte dei Nuggets e degli Hawks (volevano acquistarlo per poi girarlo all'estero, ndr):, dove è sceso in campo in media 11 minuti a partita. “Carter è un giocatore che seguivamo da tempo,e i buoni margini di crescita - ha detto, coach dell'Enel Brindisi - Ha le caratteristiche giuste per adattarsi al nostro stile di gioco, non essendo un lungo statico e tradizionale bensì piuttosto moderno dalla doppia dimensione. E’ giovane ma”. Colpo 'a stelle e strisce' anche per l'Aquila Trento:, classe 1991, 188 cm per 85 kg. Craft ha giocato le ultime due stagioni in D-League con la maglia dei Santa Cruz Warriors, vincendo il campionato nel 2015 e ottenendo anche il premio di. Molto felice del suo ingaggio il coach trentino,: "Si tratta di una point guard molto aggressiva, che ci porterà in dote grande pericolosità in transizione,tenendo nel contempo benissimo i contatti - spiega Buscaglia - A difesa schierata ha notevoli capacità di giocare il pick and roll, di leggere il gioco e coinvolgere i compagni grazie a spiccate doti da facilitatore. E' quindi perfetto per la squadra che abbiamo costruito,".