Yabusele vola in Cina: giocherà a Shanghai. Monty Williams nello staff degli Spurs?

Oltretutto, non stiamo parlando di un ex campione a fine carriera, ma di un giovanotto di belle speranze, che decide di mollare le speranze di un ingaggio nel massimo campionato professionistico statunitense e di volare dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. Yabusele (selezionato da Boston nel Draft 2016 e autore di buone prestazioni nella Summer League, ndr), nonostante molte richieste anche in USA,Il 20enne di Boston ha giustificato la sua scelta affermando di essere stato convinto dal progetto: "La stagione dura cinque mesi (ottobre-febbraio, marzo in caso di playoff). Potrò quindi avere la possibilità di tornare a Boston e rimanere con la squadra - ha detto Yabusele -. Emmanuel Mudiay (ora ai Nuggets, ndr) è passato di lì (con i Guangdong Tigers). Mi piaceva la sfida dell'avventura all'estero - prosegue Yabusele -. Shanghai la conosco poco".Attuale membro dello staff di "coach K", il tecnico 44enne, che ha lasciato Oklahoma City lo scorso febbraio in seguito alla morte della moglie in un incidente stradale, si è visto offrire un posto nell'organigramma della franchigia texana. Stando alle fonti statunitensi, Monty Williams, che ha anche altre offerte (in particolare quella dei Thunder),potrebbe occuparsi del programma di sviluppo dei giocatori, entrare nello staff dirigenziale o fare entrambe le coseMonty Williams ha guidato New Orleans per cinque anni, totalizzando 173 vittorie e 221 sconfitte. San Antonio potrebbe ingaggiare l'atleta argentino. L'indiscrezione viene da "Yahoo Sports". L'ex studente dell'università George Washington,, sembra aver raggiunto un accordo con gli Spurs, anche se non è ancora filtrato nessun dettaglio in merito ai termini del contratto.