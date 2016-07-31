Yabusele vola in Cina: giocherà a Shanghai. Monty Williams nello staff degli Spurs?
di Redazione
31/07/2016
Si può rinunciare al fascino dell'NBA per andare a giocare in Cina? Per Guerschon Yabusele evidentemente sì. Oltretutto, non stiamo parlando di un ex campione a fine carriera, ma di un giovanotto di belle speranze, che decide di mollare le speranze di un ingaggio nel massimo campionato professionistico statunitense e di volare dall'altra parte dell'Oceano Pacifico. Yabusele (selezionato da Boston nel Draft 2016 e autore di buone prestazioni nella Summer League, ndr), nonostante molte richieste anche in USA, ha deciso che giocherà negli Shanghai Sharks la prossima stagione. Il 20enne di Boston ha giustificato la sua scelta affermando di essere stato convinto dal progetto: "La stagione dura cinque mesi (ottobre-febbraio, marzo in caso di playoff). Potrò quindi avere la possibilità di tornare a Boston e rimanere con la squadra - ha detto Yabusele - Ho già dato uno sguardo, e ho visto che ci sono un sacco di buoni giocatori nel campionato cinese. Emmanuel Mudiay (ora ai Nuggets, ndr) è passato di lì (con i Guangdong Tigers). Mi piaceva la sfida dell'avventura all'estero - prosegue Yabusele - Non vedo l'ora di iniziare per scoprire l'Asia e la Cina. Shanghai la conosco poco". Monty Williams al fianco di Gregg Popovich a San Antonio? Attuale membro dello staff di "coach K", il tecnico 44enne, che ha lasciato Oklahoma City lo scorso febbraio in seguito alla morte della moglie in un incidente stradale, si è visto offrire un posto nell'organigramma della franchigia texana. Stando alle fonti statunitensi, Monty Williams, che ha anche altre offerte (in particolare quella dei Thunder), sarebbe propenso a dire di sì all'offerta Spurs: potrebbe occuparsi del programma di sviluppo dei giocatori, entrare nello staff dirigenziale o fare entrambe le cose. Monty Williams ha guidato New Orleans per cinque anni, totalizzando 173 vittorie e 221 sconfitte. San Antonio potrebbe ingaggiare l'atleta argentino Patricio Garino. L'indiscrezione viene da "Yahoo Sports". L'ex studente dell'università George Washington, che giocherà le Olimpiadi di Rio insieme a Manu Ginobili, Luis Scola e altri, sembra aver raggiunto un accordo con gli Spurs, anche se non è ancora filtrato nessun dettaglio in merito ai termini del contratto.
