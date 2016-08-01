NBA, Stoudemire ci ripensa e va all'Hapoel! Boozer torna a giocare in Cina

Era piaciuta a tutti la dichiarazione d'amore di, che aveva deciso di ritirarsi dal basket giocato firmando per un solo giorno con i, la sua squadra del cuore. "Voglio ringraziare Mr. Dolan, Phil Jackson e Steve Mills per avermi fatto firmare questo contratto così da potermi ritirare da giocatore dei Knicks", disse il 34enne nemmeno una settimana fa. E invece, colpo di scena: Stoudemire non si ritira e continua a giocare. Ma non nell'NBA:, alla corte dell'Hapoel Gerusalemme allenata dal nostro Pianigiani. La notizia non è stata ancora ufficializzata, ma secondo fonti statunitensie l'annuncio sarebbe imminente. Un ripensamento da parte di Stoudemire che non è affatto frutto del caso.e ha visitato Israele nel 2010, restandone incantato: tanto che tre anni più tardi entrò nella cordata che acquistò l'Hapoel Gerusalemme, diventando parte integrante del gruppo di management guidato dall'attuale presidente del club israeliano, Ori Allon. Pertanto, STAT (acronimo per “Standing Tall And Talented”) sarebbe sul punto di accettare l'offerta dell'Hapoel: sei volte All-Star, rookie dell'anno nel 2003, per due volte nel miglior quintetto stagionale, 846 partite in NBA. Una leggenda, che va ad affrontare una nuova avventura, dove sarà spalleggiato da vecchie conoscenze del nostro campionato comee da israeliani di indubbio talento come Yotam Halperin e Lior Eliyahu. Intanto, un altro giocatore NBA starebbe meditando di 'espatriare'.. Boozer viene da un anno 'sabbatico' dopo la sua avventura ai Los Angeles Lakers, che gli ha riservato ben poche soddisfazioni.