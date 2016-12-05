Serie A, Milano "dieci e lode". Colpo Venezia, risorge Pesaro

La decima giornata del campionato di Serie A di basket maschile ha regalato tantissime emozioni. A cominciare dall'anticipo. Il derby lombardo tra Cantù e Varese, che una volta decideva scudetti e trofei, stavolta avrebbe detto quale delle due squadre sarebbe riuscita a trovare le forze per uscire dal pantano dei bassifondi della graduatoria. Ci è riuscita la Pallacanestro Cantù,: una scossa che evidentemente ha dato i frutti sperati. Notte fonda per la Openjobmetis, che perde il derby dinanzi al proprio pubblico: la situazione, per Varese, si fa sempre più complicata. Nessun problema per l'Olimpia Milano, nonostante la trasferta di Trento si presentasse particolarmente insidiosa alla vigilia.Dopo il 31-44 della prima frazione, Trento ha provato a rimontare con la sua grinta proverbiale, ma è riuscita a risalire fino solo fino al -6: Simon prima e le triple di Kalnietis e Sanders poi hanno fatto volare Milano verso la decima vittoria su dieci partite., capace di espugnare il PalaDelMauro grazie alle prodezze di Ejim (78-80). Agli irpini non è bastato il sempre ottimo Ragland: ora la truppa di coach Sacripanti è stata raggiunta in classifica proprio dall'Umana. E l'Olimpia Milano se ne va... Risorge Pesaro, che affonda sempre più la Vanoli Cremona, battuta a domicilio 71-73 da una Vuelle trascinata da Harrow (19 punti). Faticando,, che veniva da un ottimo momento di forma (89-83): ancora una volta il trionfo casertano ha la firma di Sosa (28 punti). Le 200 partite in Serie A dell'Enel Brindisi vengono celebrate alla grande dalla formazione pugliese,Nessuno scampo per i sardi contro l'ex coach Meo Sacchetti, che indovina tutte le mosse, aiutato anche dalla sterilità dell'attacco della Dinamo. Vittoria importante, infine, per la The Flexx Pistoia sulla Fiat Torino (89-73).White e Washington partono forte, ma non spariscono nei momenti clou del match. Stasera posticipo tra la, che può andare seconda da sola, e la Betaland Capo d'Orlando.