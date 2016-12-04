NBA, Golden State asfalta Phoenix (138-109). Quarta vittoria consecutiva per i Bucks

Solo un incidente di percorso. Golden State dimostra che la sconfitta rimediata contro i Rockets può essere ritenuta solo un episodio:grazie soprattutto alla coppia d'oro Steph Curry - Klay Thompson. La diciassettesima vittoria su venti partite dei gialloblu di Oakland è determinata infatti soprattutto dalle splendide giocate degli "Splash Brother",(31 per Curry, 26 per Thompson) e 11 triple. Sono 106 le partite consecutive senza che i Warriors subiscano due o più ko in fila:Basterebbe solo questo per descrivere questa squadra straordinaria, che non ha concesso praticamente niente ai Suns (alla 14esima sconfitta in 20 match). Phoenix ha provato a restare in partita solo a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, quando è riuscita a recuperare terreno nei confronti di Golden State,(27 punti complessivi per Bledsoe). Ma quando Curry e Thompson hanno deciso di accelerare, per i Suns è stata notte fonda. Non smette di stupire Milwaukee, che in casa contro i Brooklyn Nets (112-103) conquistano la quarta vittoria consecutiva, consacrandosi come candidata concreta ad un posto nei playoff.: ottime, infatti, le prestazioni di Henson (20), Monroe (13) e Dellavedova (18). Continua il buon momento dei Raptors, mentre non vede fine il tunnel in cui si è infilata Atlanta, al sesto ko consecutivo.(128-84) infilati ripetutamente da un Lowry vicino alla tripla doppia (17 punti, 8 assist e 8 rimbalzi) e da un sempre decisivo DeRozan (21 punti). Niente da fare per Phila,: 37 punti e canestro decisivo a 10 secondi dalla sirena. Infine, i 'nostri'.: Charlotte cade in casa contro Minnesota (120-125), Denver viene sconfitta a Salt Lake City dagli Utah Jazz (105-98).