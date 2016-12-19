Serie A, Milano torna a correre. Bene Avellino e Venezia, Caserta ko in casa

La dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket maschile è stata meno 'sorprendente' di quella scorsa. I pronostici sono stati quasi tutti rispettati,, che ha malamente ceduto in casa contro la Consultinvest Pesaro. Per il resto, tutto "nella norma": Milano ha regolato agevolmente Brindisi, Venezia ha sconfitto Brescia e Avellino ha espugnato il parquet di Cremona, sempre più in ultima posizione nonostante il cambio di coach., che stasera farà visita alla Fiat Torino. L'altro posticipo è quello tra la The Flexx Pistoia e la Pallacanestro Cantù.e conquista così l'undicesima vittoria in dodici partite. La battuta d'arresto del PalaTaliercio è già dimenticata: gli uomini di Repesa prendono il largo nell'ultimo quarto, affondando una Enel che fino a quel momento aveva tenuto testa ai campioni d'Italia in carica.e le consegnano un successo prezioso, che le fa mantenere inalterato il vantaggio sulle inseguitrici. Venezia conferma il suo eccellente stato di forma battendo anche la Germani Brescia (78-70).: ottimo Bramos (21 punti) per i padroni di casa. Coach Diana può consolarsi con la solita bella prova di Landry (19 punti) ma la truppa bresciana torna da Venezia con zero punti. L'unica 'sorpresa' della giornata, come dicevamo, è il ko interno della Pasta Reggia Caserta contro la Consultinvest Pesaro (82-87).. Pesaro realizza l'allungo decisivo con Jones (24 punti) negli ultimi tre minuti: un colpo esterno che ridà fiato (e fiducia) alla Consultinvest. Avellino fa il suo e vince sul parquet della Vanoli Cremona, sempre più fanalino di coda con soli 4 punti., che pure erano partiti molto bene (33-18 al 14'). Ma il vantaggio di inizio gara veniva presto dilapidato: Ragland regala giocate di alta scuola e permette alla Sidigas di agguantare e sorpassare i padroni di casa.e gli ospiti dilagano, chiudendo a +13. Torna alla vittoria l'Aquila Trento dopo un periodo buio.Trento ha tenuto le redini del match per tutti i 40', con Varese incapace di reagire.