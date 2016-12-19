NBA, ciclone Beal sui Clippers. Joel Embiid, che show: 33 punti

Gli uomini di Doc Rivers non hanno potuto nulla contro: 41 punti che hanno permesso a Washington di assicurarsi il quarto successo nelle ultime 5 gare., bravi a riprendere una partita che aveva visto i padroni di casa avanti per tre quarti ma che rischiava di scivolare via negli ultimi 12', a causa del ritorno dei losangelini trascinati dal solito Griffin (26 punti).- con la firma di Beal marchiata a fuoco - ha garantito il controsorpasso e il successo agli uomini di coach Brooks, che hanno sfruttato a dovere le numerose amnesie difensive dei Clippers. Un altro team sulle ali dell'entusiasmo è quello degli Utah Jazz. La vittoria esterna sul parquet di Memphis - che pure ha battuto recentemente Golden State e Cleveland - è la settima nelle ultime otto gare:Gli uomini di punta dei Jazz sono Hayward, con i suoi 22 punti e 6 assist, e l'eccellente Rudy Gobert (21 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate). Il parziale di 8-2 nei minuti finali fa volare Utah:Chi era presente al Wells Fargo Center ha potuto assistere: il camerunense ha realizzato 33 punti e 10 rimbalzi, risultando assolutamente decisivo nella vittoria di Philadelphia (la settima stagionale) ai danni di Brooklyn (108-107). Un finale emozionante:. Il rimbalzo è proprio di Embiid, che mette entrambi i tiri dalla lunetta, mandando in estasi il pubblico dei 76ers. Vittorie esterne per Toronto e Boston.grazie al solito DeRozan (31 punti), mentre i Celtics espugnano il parquet di Miami (95-105) sospinti da Isaiah Thomas (23 punti).: per Miami è la settima sconfitta nelle ultime 9 gare.