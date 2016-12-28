Serie A, che Reggio! Milano al tappeto. Venezia vince e vola a -2 dalla capolista

Tutto in una notte. L'Olimpia Milano allarga le crepe già comparse più volte in Eurolega incassando la seconda sconfitta in campionato:, che dinanzi ai 5700 spettatori del PalaDozza infligge alla capolista il secondo stop dopo quello del PalaTaliercio. E proprio la Reyer Venezia si lancia all'inseguimento della prima della classe:, riaprendo di fatto i giochi per il primo posto. Reggio Emilia - Milano era stata la finale scudetto 2016, e per questo non poteva tradire le aspettative. I padroni di casa sono riusciti in una vera e propria impresa, viste le assenze pesanti di Gentile e Della Valle.anno regalato la grandissima gioia a coach Menetti e a tutto il pubblico reggiano, accorso in massa al PalaDozza di Bologna. Tutto questo nonostante la prima parte di gara è targata interamente Milano: l'Olimpia macina gioco e punti e Reggio non riesce a trovare le contromisure., che in soli 6 minuti realizza un parzialone da 29-7 e riapre il match. Già all'intervallo Reggio è avanti di 5, distacco che aumenterà di una lunghezza al termine del terzo quarto, nonostante la reazione milanese. Olimpia che si fa sotto negli ultimi 10',. Hickman accorcia, ma ormai è tardi: Polonara e Needham dalla lunetta fanno esplodere i tifosi di casa. Dicevamo di Venezia: sì, perchè la Reyer ha svolto diligentemente il suo compito,. Settimo successo di fila per gli uomini di De Raffaele: l'inseguimento alla capolista è ormai una cavalcata, Milano è a soli 2 punti. Bene Avellino, che spazza via Capo d'Orlando (94-65),. Segnali di vita dalla Dinamo Sassari, che batte nettamente la Fiat Torino (96-64) e dall'Aquila Trento, che vince a Brescia 74-80., mentre la sfida salvezza tra Cantù e Cremona se la aggiudicano i padroni di casa, con la Vanoli che sbaglia la tripla della vittoria con Turner e resta sempre più fanalino di coda in classifica.