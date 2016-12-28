NBA, gli show di Westbrook e Harden fanno volare OKC e Houston
di Redazione
Russell Westbrook e James Harden. Sembra giochino a "botta e risposta" i due fenomeni di Oklahoma e Houston, ancora una volta decisivi nelle vittorie dei rispettivi team. I Thunder hanno vinto a Miami 94-106, infliggendo così la 22esima sconfitta stagionale agli Heat. La prestazione di Westbrook è una di quelle a cui siamo ormai ampiamente abituati: 29 punti, 17 rimbalzi e 11 assist, per l'ennesima tripla doppia in questa NBA (la quindicesima, ndr) e la 52esima complessiva in carriera. Miami paga un primo tempo giocato ai limiti della decenza, con Oklahoma che domina in lungo e in largo e Westbrook che fa praticamente ciò che vuole, bucando continuamente la retroguardia dei malcapitati Heat. Solo nel secondo tempo i padroni di casa tentano una timida reazione con Richardson e Johnson, ma OKC controlla senza troppi patemi e respinge gli attacchi di Miami: è proprio Russell Westbrook ad impedire ogni tipo di rimonta dei locali con 12 punti negli ultimi 8 minuti. Donovan gongola e si porta a casa il ventesimo successo stagionale. Se Westbrook chiama, James Harden risponde. Ancora una prova straordinaria del Barba, assoluto protagonista nel successo di Houston a Dallas (107-123). Harden infila 34 punti e 11 assist, sbaragliando la difesa dei Mavericks. I Mavs resistono agli attacchi dei Rockets solo nel primo quarto: ma dai secondi 12' la gara prende totalmente la direzione di Houston, con gli ospiti avanti di 24 lunghezze già alla fine del primo tempo. Vantaggio che aumenterà nella ripresa (+30), con Dallas particolarmente innervosita (espulso Ariza). Dopo la sbornia post-derby - vinto dopo ben 3 anni e 11 ko consecutivi - i Lakers si fanno beffare dagli Utah Jazz (100-102) allo Staples Center. Non bastano i 25 punti di Randle: tocca a Ingles, con la tripla nel finale, a dare il dispiacere ai gialloviola e a regalare la vittoria ai suoi. Bene Boston, che trascinata da un ottimo Bradley (23 punti) supera Memphis davanti al proprio pubblico (113-103). Ai Grizzlies non bastano i 26 punti di Gasol.
