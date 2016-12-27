Ufficiale il passaggio di Fitipaldo al Galatasaray
27/12/2016
Con una nota ufficiale, l'Orlandina ha confermato la cessione di Fitipaldo al Galatasaray, mentre Dominic Waters sta per approdare all'Olimpiakos.Come anticipato da Dotbasket, Bruno Fitipaldo è passato ufficialmente al Galatasaray, il club guidato da Ataman, in piena corsa per un posto nei playoff di Eurolega. Si è appreso anche che Fitipaldo percepirà uno stipendio da 150 mila euro netti, mentre tra Orlandina e il club turco la cifra del Buyout è di 150 mila euro. Un colpo di scena che avrà sicuramente lasciati scontenti i tifosi della squadra siciliana che si erano già affezionati al fortissimo playmaker uruguaiano, che viaggiava ad una media di 15 punti a partita e 7,5 assist. Era stato proprio lui a trascinare la Betaland verso il sesto posto in classifica, in una prima parte di stagione davvero entusiasmante. Il direttore sportivo dell'Orlandina, Sindoni, si è detto davvero sorpreso per come è maturata la trattativa lampo: 'Dopo avere ascoltato l'offerta – ha dichiarato il dirigente in una nota – Bruno mi ha guardato negli occhi e mi ha chiesto di lasciarlo partire. Ho iniziato a dialogare con il Galatasaray e ho analizzato l'offerta. E' un'operazione che conferma come il nostro progetto va avanti spedito. Il fatto che Fitipaldo, dopo 4 mesi con noi, approderà in Eurolega è la testimonianza che il nostro percorso sta portando i suoi frutti'.
Dominic Waters verso l'OlimpiakosLa serie A1 potrebbe perdere anche Dominic Waters, il playmaker di Cantù diretto verso il prestigioso club greco dell'Olimpiakos. Dopo il rientro di Dowdell, Waters starebbe per dire addio al club di Gerasimenko per sostituire all'Olimpiakos l'infortunato Hackett. Waters viaggiava in campionato ad una media di quasi 15 punti a partita e 7,6 assist. Indubbiamente una perdita non di poco conto, per una squadra come quella canturina alle prese con un inizio di stagione davvero problematico.
