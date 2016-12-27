Ufficiale il passaggio di Fitipaldo al Galatasaray

Con una nota ufficiale, l'Orlandina ha confermato la cessione di Fitipaldo al Galatasaray, mentre Dominic Waters sta per approdare all'Olimpiakos.

Dominic Waters verso l'Olimpiakos

Come anticipato daè passato ufficialmente alil club guidato da, in piena corsa per un posto nei playoff di Eurolega. Si è appreso anche che Fitipaldo percepirà uno stipendio da, mentre tra Orlandina e il club turco la cifra del Buyout è di. Un colpo di scena che avrà sicuramente lasciati scontenti i tifosi della squadra siciliana che si erano già affezionati al fortissimo playmaker uruguaiano, che viaggiava ad una media diEra stato proprio lui a trascinare laverso il sesto posto in classifica, in una prima parte di stagione davvero entusiasmante.Il direttore sportivo dell'Orlandina,si è detto davvero sorpreso per come è maturata la trattativa lampo: 'Dopo avere ascoltato l'offerta – ha dichiarato il dirigente in una nota – Bruno mi ha guardato negli occhi e mi ha chiesto di lasciarlo partire. Ho iniziato a dialogare con il Galatasaray e ho analizzato l'offerta. E' un'operazione che conferma come il nostro progetto va avanti spedito. Il fatto che Fitipaldo, dopo 4 mesi con noi, approderà in Eurolega è la testimonianza che il nostro percorso sta portando i suoi frutti'.La serie A1 potrebbe perdere ancheildiretto verso il prestigioso club greco dell'Dopo il rientro di, Waters starebbe per dire addio al club di Gerasimenko per sostituire all'Olimpiakos l'infortunatoWaters viaggiava in campionato ad una media di quasi 15 punti a partita e 7,6 assist. Indubbiamente una perdita non di poco conto, per una squadra come quella canturina alle prese con un inizio di stagione davvero problematico.