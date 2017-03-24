Serie A, Sassari riparte da Cremona. Pasquini: "Servirà il 200%"

dopo la battuta d'arresto nell'andata dei quarti di finale di Champions League. La trasferta francese si è rivelata amara per la Dinamo Sassari, sconfitta 73-62 dal Monaco: tuttavia, il team sardo conserva ancora speranze di qualificazione., e alla prossima trasferta in casa della Vanoli Cremona: l'allenatore dei biancoblu si mostra fiducioso e certo in un pronto riscatto dei suoi giocatori. "Ripartiamo dal grande cuore che la Dinamo ha mostrato, dalla volontà e dalla forza di non mollare mai e soprattutto dalla grande capacità di essere una squadra unita e coesa - ha detto Pasquini -specie a livello offensivo, nelle partite contro Milano, Avellino e Monaco, e ripartire dalle armi più semplici che abbiamo, coesione e cuore, appunto - continua Pasquini - solo così potremo tornare a essere brillanti come negli ultimi quattro mesi, anche contro squadre importanti, fisiche e atletiche". Il coach della Dinamo Sassari sa di dover trovare la chiave di volta giusta. "E il mio compito, per cui mi sento fortunato - afferma -, devo fare il facilitatore, perché altrimenti diventa un problema venir fuori dai momenti di difficoltà". La gara contro la Vanoli, fanalino di coda, si prospetta tutt'altro che facile. ". Questo ci fa capire quale sarà la durezza dell'avversario che andiamo ad affrontare". Ecco perchè, per il coach sassarese, quella di domenica sarà una sfida da giocare al 200%, dato che i padroni di casa "scenderanno di certo in campo con il coltello tra i denti e con il pubblico delle grandi occasioni".