Eurolega: Olimpia Milano-Bamberg 76-84, non basta la prova superba di Raduljica

L'Olimpia Milano cede in casa contro i tedeschi del Bamberg in un match che aveva poco da dire per entrambe, già escluse matematicamente dai playoff.

Olimpia Milano-Bamberg

E' sempre più disastroso il bilancio dellin questa edizione diiniziata con ben altri obiettivi e che sta assumendo i contorni di una vera e propria Waterloo sportiva. La squadra di coachha incassato la ventunesima sconfitta in 28 incontri, perdendo anche la sfida interna contro i tedeschi delche si sono imposti perNon è bastata la prova sontuosa di, che finalmente si è espresso ai propri livelli realizzando 19 punti, catturando 9 rimbalzi. Emozionante la standing ovation tributata dai tifosi milanesi a, l'ex gioiello passato al Bamberg che ha lasciato grandi ricordi. Primo quarto a rilento per la squadra di Repesa che perde tantissimi palloni, tirando con grande imprecisione.sospingono i tedeschi verso il primo break della gara. L'Olimpia prova a reagire per rimanere in partita ma le risorse limitate dagli infortuni non consentono a Repesa di potere effettuare le dovute rotazioni .(20 punti) e Raduljica provano a tenere a galla le Scarpette Rosse, ma alla fine a prevalere sono le ragioni della squadra di, ben disposta in campo e sempre concentrata in ogni fase del match. Nel finale la solita imprecisione nei momenti chiave e qualche palla persa di troppo, condannano l'Olimpia Milano all'ennesima sconfitta in Eurolega. Entrambe le formazioni avevano poco da chiedere a questo match, essendo ormai escluse da tempo dalla bagarre per la conquista di un posto nei playoff. Per tutte e due le formazioni la testa è rivolta al campionato seppure mancano ancora due match per la conclusione di un'Eurolega che ha regalato solo delusioni.: Mclean 8, Hickman 20, Kalnietis 8, Raduljica 19, Macvan 1, Pascolo 7, Cinciarini 9, Abass 4: Causeur 17, Melli 9, Zizis 4, Nikolic 5, Staiger 6, Theis 8, Lo 7, Vereemenko, Miller 7, Mcneal 12, Heckmann, Radosevic 9